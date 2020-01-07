Политика

ТАССТАССВ 2019 году не смогли въехать на Украину более семи тысяч россиян

Погранслужба Украины не впустила в страну более семи тысяч граждан РФ в прошлом году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД). "В течение 2019 года более 7300 граждан РФ не смогли въехать на Украину", - говорится в сообщении.
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Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

РИА Новости09:20

В 2019 году не смогли въехать на Украину более семи тысяч россиян

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