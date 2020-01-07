Политика

ТАССТАССВ 2019 году не смогли въехать на Украину более семи тысяч россиян

Погранслужба Украины не впустила в страну более семи тысяч граждан РФ в прошлом году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД). "В течение 2019 года более 7300 граждан РФ не смогли въехать на Украину", - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

РИА Новости09:20

В 2019 году не смогли въехать на Украину более семи тысяч россиян

ТАСС10:07

Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

News.ru10:16

Свыше 7,3 тысяч россиян не пустили на Украину в 2019 году

Газета.Ru09:41

Тысячи россиян не пустили на Украину

URA.Ru11:04

На Украину в 2019 году не пустили более 7 тыс. россиян

Взгляд.ру09:46

Более 7,3 тыс. россиян не пустили на Украину в 2019 году

Rambler News Service09:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:11, Ашберн
Армия и оружие

США уточнили количество запущенных по своим базам иранских ракет

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в рамках операции «Мученик Сулеймани» выпустил 15 ракет по объектам США в Ираке.
Lenta.ru 21:15
Хоккей

Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву»

Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.
Вести.Ru 21:45
Политика

В Вашингтоне назвали причину убийства генерала Сулеймани

Помпео несколько месяцев предлагал Трампу убить генерала Сулеймани «Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни», — заявил О’Брайен в эфире телеканала Fox news.
Профиль 12:35
Армия и оружие

Иран обосновал ракетный удар по базам США

Иран, нанеся ракетный удар по военным объектам США в Ираке, принял соразмерные меры самозащиты в рамках статьи 51 Устава ООН, которая гласит, что ни один член организации не ограничен в праве на индивидуальную самооборону в случае нападения на него.
Lenta.ru 21:43
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова выложила снимок на шесте

Поклонники актрисы по достоинству оценили растяжку 36-летней Ходченковой и отметили ее прекрасную форму.
Вечерняя Москва 22:00
Политика

Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 12:11
Футбол

Краневиттер может уйти из «Зенита» в клуб Бекхэма

Спорт день за днем 14:50
Политика

Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе

Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.
ТАСС 05:37
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
Общество

Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензенской области стал мультимиллионером, купив билет за 50 рублей и выиграв 123 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
РИА Новости 05:13
Армия и оружие

Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.
Газета.Ru 21:24
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru 18:11
Хоккей

«Барыс» вырвал победу в концовке матча против «Авангарда»

«Барыс» из Нур-Султана в гостях выиграл у омского «Авангарда» 6 января в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Красная весна вчера в 18:38
Армия и оружие

США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном

США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.
RT на русском 20:59
Политика

«Тщетная попытка»: Турция против нового «убийцы русского газа»

Новый год начинается с новых попыток вытеснить российский газ из Европы.
РИА Новости 00:34
Происшествия

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода

В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
РБК 13:05
Спорт

WADA выступило с заявлением по поводу фильма о сокрытии допинга в IWF

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением по поводу фильма немецкого телеканала ARD о покрывательстве допинга в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
РИА Новости вчера в 14:33
Технологии

В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года

Самые интересные изобретения, созданные в прошлом году, назвали в Роспатенте, передаёт ОТР.
Общественное телевидение России 11:52
Гаджеты

Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi

Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная графическом процессоре семейства Navi, бубет будет выпущена.
iXBT.com 18:44
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Общество

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Российская газета 01:10
Космос

Ученые: Луна таинственным образом утратила магнитное поле

Актуальные Новости 04:19
Фигурное катание

Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки

«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
РБК вчера в 13:52
Армия и оружие

Иран нанес ракетные удары по двум базам в Ираке, где находятся американские военные

Сторонник Трампа и член чайной партии США сенатор Рэнд Пол написал в твиттере, что Администрация Трампа должна поставить вопрос о возможной войне с Ираном перед американским народом и его представителями в конгрессе, как того требует конституция сша.
Эхо Москвы 22:03
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

РИА Новости 09:22
Авто

«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Дни24 вчера в 03:23
Общество

Экономика Германии находится под угрозой

В Германии резко упало производство автомобилей. Будущее самой крупной экономики в мире находится под угрозой.
ToDay News Ufa 05:40
Шоу-бизнес

Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей

«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
ФАН 13:08
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.
Вести.Ru 17:35
Футбол

Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.
Бомбардир.ру 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное