Политика
ТАССВ 2019 году не смогли въехать на Украину более семи тысяч россиян
Погранслужба Украины не впустила в страну более семи тысяч граждан РФ в прошлом году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД). "В течение 2019 года более 7300 граждан РФ не смогли въехать на Украину", - говорится в сообщении.
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Армия и оружие
США уточнили количество запущенных по своим базам иранских ракет
Корпус стражей исламской революции (КСИР) в рамках операции «Мученик Сулеймани» выпустил 15 ракет по объектам США в Ираке.
Хоккей
Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву»
Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.
Политика
В Вашингтоне назвали причину убийства генерала Сулеймани
Помпео несколько месяцев предлагал Трампу убить генерала Сулеймани «Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни», — заявил О’Брайен в эфире телеканала Fox news.
Армия и оружие
Иран обосновал ракетный удар по базам США
Иран, нанеся ракетный удар по военным объектам США в Ираке, принял соразмерные меры самозащиты в рамках статьи 51 Устава ООН, которая гласит, что ни один член организации не ограничен в праве на индивидуальную самооборону в случае нападения на него.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова выложила снимок на шесте
Поклонники актрисы по достоинству оценили растяжку 36-летней Ходченковой и отметили ее прекрасную форму.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Футбол
Краневиттер может уйти из «Зенита» в клуб Бекхэма
Политика
Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе
Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензенской области стал мультимиллионером, купив билет за 50 рублей и выиграв 123 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
Армия и оружие
Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Хоккей
«Барыс» вырвал победу в концовке матча против «Авангарда»
«Барыс» из Нур-Султана в гостях выиграл у омского «Авангарда» 6 января в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Армия и оружие
США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном
США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.
Политика
«Тщетная попытка»: Турция против нового «убийцы русского газа»
Новый год начинается с новых попыток вытеснить российский газ из Европы.
Происшествия
В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода
В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
Спорт
WADA выступило с заявлением по поводу фильма о сокрытии допинга в IWF
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением по поводу фильма немецкого телеканала ARD о покрывательстве допинга в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Технологии
В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года
Самые интересные изобретения, созданные в прошлом году, назвали в Роспатенте, передаёт ОТР.
Гаджеты
Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi
Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная графическом процессоре семейства Navi, бубет будет выпущена.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Общество
В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков
Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Космос
Ученые: Луна таинственным образом утратила магнитное поле
Фигурное катание
Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки
«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
Армия и оружие
Иран нанес ракетные удары по двум базам в Ираке, где находятся американские военные
Сторонник Трампа и член чайной партии США сенатор Рэнд Пол написал в твиттере, что Администрация Трампа должна поставить вопрос о возможной войне с Ираном перед американским народом и его представителями в конгрессе, как того требует конституция сша.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Общество
Экономика Германии находится под угрозой
В Германии резко упало производство автомобилей. Будущее самой крупной экономики в мире находится под угрозой.
Шоу-бизнес
Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей
«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги
В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»
Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.