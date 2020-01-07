Погранслужба Украины не впустила в страну более семи тысяч граждан РФ в прошлом году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД). "В течение 2019 года более 7300 граждан РФ не смогли въехать на Украину", - говорится в сообщении.

В 2019 году не смогли въехать на Украину более семи тысяч россиян

Хоккей Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву» Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.

Политика В Вашингтоне назвали причину убийства генерала Сулеймани Помпео несколько месяцев предлагал Трампу убить генерала Сулеймани «Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни», — заявил О’Брайен в эфире телеканала Fox news.

Армия и оружие Иран обосновал ракетный удар по базам США Иран, нанеся ракетный удар по военным объектам США в Ираке, принял соразмерные меры самозащиты в рамках статьи 51 Устава ООН, которая гласит, что ни один член организации не ограничен в праве на индивидуальную самооборону в случае нападения на него.

Политика Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.

Армия и оружие Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.

Происшествия В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.

Гаджеты Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная графическом процессоре семейства Navi, бубет будет выпущена.

Общество В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).

Фигурное катание Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки «Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.

Армия и оружие Иран нанес ракетные удары по двум базам в Ираке, где находятся американские военные Сторонник Трампа и член чайной партии США сенатор Рэнд Пол написал в твиттере, что Администрация Трампа должна поставить вопрос о возможной войне с Ираном перед американским народом и его представителями в конгрессе, как того требует конституция сша.