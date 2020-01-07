Политика

ТАССТАССВ 2019 году не смогли въехать на Украину более семи тысяч россиян

Погранслужба Украины не впустила в страну более семи тысяч граждан РФ в прошлом году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД). "В течение 2019 года более 7300 граждан РФ не смогли въехать на Украину", - говорится в сообщении.
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Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

РИА Новостивчера в 09:20

В 2019 году не смогли въехать на Украину более семи тысяч россиян

ТАССвчера в 10:07

Свыше 7,3 тысяч россиян не пустили на Украину в 2019 году

Газета.Ruвчера в 09:41

Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

News.ruвчера в 10:16

Тысячи россиян не пустили на Украину

URA.Ruвчера в 11:04

На Украину в 2019 году не пустили более 7 тыс. россиян

Взгляд.рувчера в 09:46

Более 7,3 тыс. россиян не пустили на Украину в 2019 году

Rambler News Serviceвчера в 09:47
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Политика

СМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации после того, как Иран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по базам американских военных в Ираке, сообщает 8 января CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
Известия вчера в 20:54
Происшествия

В Иране разбился пассажирский украинский Boeing

Посольство России в Тегеране выясняет, были ли граждане РФ на разбившемся украинском пассажирском лайнере, сообщил РИА Новости атташе посольства Андрей Ганенко.
BFM.ru 00:27
Шоу-бизнес

Пугачева на фотоснимке выглядит моложе Галкина

В Инстаграме юмориста обсуждают великолепный внешний вид Пугачевой. На фотографии она выглядит моложе Галкина.
Вести Подмосковья вчера в 22:45
Экономика

Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах

Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
ТАСС вчера в 14:06
Экономика

Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.
Российская газета 05 января в 00:00
Политика

Reuters: в российской клинике лечат раненых наемников

Частный международный медицинский центр «Согаз» в Санкт-Петербурге лечит российских наемников, пострадавших в секретных операциях в Сирии и Ливии.
URA.Ru вчера в 11:40
Здоровье

Диетолог назвала продукты для борьбы с раком желудка

UfacityNews.ru вчера в 04:16
Армия и оружие

Иракский офицер погиб в результате ракетных ударов Ирана

В результате ракетных ударов Ирана по иракской авиабазе Айн аль-Асад погиб офицер вооруженных сил Ирака.
Комсомольская правда вчера в 23:39
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться пожилым людям

Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию для пожилых людей.
News.ru 06 января в 23:31
Общество

Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
Газета.Ru 01:06
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru вчера в 08:19
Общество

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Российская газета вчера в 20:52
Гаджеты

Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi

Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная графическом процессоре семейства Navi, бубет будет выпущена.
iXBT.com вчера в 18:44
Происшествия

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:53
Общество

СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии

РИА Новости вчера в 17:14
Гаджеты

CES 2020: MediaTek раскрыла характеристики чипа Dimensity 800 5G

Формальная презентация названного чипа, напомним, состоялась в декабре. Но тогда характеристики изделия раскрыты не были.
3DNews 01:04
Общество

Власти Ирана отложили похороны генерала Сулеймани после давки

В Иране в городе Кермане, где 7 января должны были состояться похороны командующего силами спецназначения «аль-Кудс» Касема Сулеймани, траурное мероприятие решили отложить.
ТК Звезда вчера в 08:04
Политика

Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 09:10
Хоккей

Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Нева Спорт вчера в 02:24
Армия и оружие

Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США

Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
RT на русском вчера в 22:18
Гаджеты

Samsung уличили в «краже» Face ID и Touch ID у Apple

Сам по себе слайд посвящён экосистеме сервиса Samsung Pass. При детальном сравнении иконок Apple и Samsung сходство бросается в глаза.
iXBT.com вчера в 14:31
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Общество

Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае

Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
Красная весна вчера в 09:51
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже

Актуальные Новости 06 января в 03:18
Спорт

WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Суть событий вчера в 02:32
Кино

Звезда «Союза спасения» Леонид Бичевин женат на «серой мышке»

Звезда "Союза спасения" Леонид Бичевин женат на "серой мышке" Леониду Бичевину в фильме Андрея Кравчука 'Союз спасения' выпала роль - героя-любовника и одного из лидеров восстания на Сенатской площади Сергея Муравьева-Апостола.
Экспресс газета вчера в 11:41
Гаджеты

Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.
3DNews 06 января в 12:07
Общество

Госдума оценила необходимость отмены транспортного налога

Парламентарий от Свердловской области Дмитрий Ионин, выступивший одним из соавторов законопроекта об отмене транспортного налога, назвал его несправедливым и изжившим себя.
SpeedMe вчера в 07:12
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Армия и оружие

Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке

Иран нанес ракетный удар по американским войскам в Ираке рано утром в среду, пишет Reuters . В Пентагоне заявили, что оценивают ущерб.
Znak.com вчера в 23:11
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