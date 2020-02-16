Экономика
ГородовойВ 2019 году просрочка по ипотеке в России выросла на 12%
По итогам четвертого квартала 2019 года объем просроченной ипотеки в Российской Федерации составил 77 миллиардов рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс», просрочка по ипотеке выросла на 12% по сравнению с последними месяцами 2018 года.
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- РИА Новости. Объем просроченной свыше 90 дней ипотеки в России по итогам четвертого квартала прошлого года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до почти 77 миллиардов рублей, подсчитали в бюро кредитных историй "Эквифакс" для РИА Новости.РИА Новости15 февраля в 19:46
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Просроченные долги по ипотеке в четвертом квартале 2019 года выросли на 12%
Коммерсантъ15 февраля в 19:42
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