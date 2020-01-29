Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Реальные доходы россиян выросли за год

По данным Росстата, в прошлом году реальные располагаемые доходы россиян (доход за вычетом обязательных платежей, пересчитанный с учетом инфляции) вырос почти на процент по сравнению с 2018 годом. Постепенно они росли и последние два месяца ушедшего года.
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Частичное восстановление потерянного: эксперт о росте доходов населения

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Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

Интерфакс28 января в 08:09
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
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Bosch считает, что производство автомобилей достигло пика

Мировая автомобильная индустрия, возможно, уже достигла своего пика в плане производства — это то, о чем заявляет одна из ведущих мировых инженерных и технологических компаний Bosch в лице своего генерального директора Волькмара Деннера.
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Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
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Источник: отмененный из-за проблем с электрикой запуск «Союза» намечен на 14 февраля

Запуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан" предварительно перенесен на 14 февраля.
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В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
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РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
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Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
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Бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие рассказали, почему не продолжили сотрудничество с Леонидом Слуцким, с которым работали в «Витессе».
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Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.
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В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

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Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией международного значения.
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В российский прокат выходит фильм «1917»

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