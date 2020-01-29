Экономика
Телеканал 360°Реальные доходы россиян выросли за год
По данным Росстата, в прошлом году реальные располагаемые доходы россиян (доход за вычетом обязательных платежей, пересчитанный с учетом инфляции) вырос почти на процент по сравнению с 2018 годом. Постепенно они росли и последние два месяца ушедшего года.
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Общество
Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Музыка
Alyona Alyona выпустила клип «Дикi танцi»
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Энергетика
В Госдуме прокомментировали истощение месторождений газа на Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» сообщила о значительном истощении пяти своих месторождений.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Футбол
«Спартак» представил официально Соболева
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Авто
Bosch считает, что производство автомобилей достигло пика
Мировая автомобильная индустрия, возможно, уже достигла своего пика в плане производства — это то, о чем заявляет одна из ведущих мировых инженерных и технологических компаний Bosch в лице своего генерального директора Волькмара Деннера.
Экономика
Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса
Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Космос
Источник: отмененный из-за проблем с электрикой запуск «Союза» намечен на 14 февраля
Запуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан" предварительно перенесен на 14 февраля.
Общество
В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
Общество
РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
Политика
Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику
Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
Футбол
Братья Березуцкие объяснили, почему не продолжили работу со Слуцким
Бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие рассказали, почему не продолжили сотрудничество с Леонидом Слуцким, с которым работали в «Витессе».
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
Игры
Nintendo Switch обошла по продажам SNES
Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией международного значения.
Кино
В российский прокат выходит фильм «1917»
Один из главных претендентов на «Оскар» - фильм британского режиссера Сэма Мендеса «1917» - вышел в российский прокат.
Происшествия
Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по видео телеграмм-канала Mash сообщает, что бригады Скорой медицинской помощи выезжали в отель Four seasons к группе туристов из Китая из 14 человек, что обусловлено повышенными вниманием ко всем обращениям граждан из Китайской народной республики",- говорится в сообщении.
Авто
Названы шесть самых бесполезных опций в автомобиле
Эксперты «Российской газеты» составили список из шести самых проблемных и низкоэффективных опций современных машин.