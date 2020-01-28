Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза

По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года). Такие данные приводятся в докладе «О развитии банковского сектора РФ в 2019 году» (.pdf).
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