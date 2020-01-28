Финансы
ToDay News UfaВ 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза
Как стало известно по данным Центрального Банка России, за 2019 год банки увеличили доходы в 1,7 раза, по сравнению с 2018 годом, что составило 1,7 трлн рублей чистой прибыли.
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Политика
Нетаньяху в Москве сообщит Путину о «сделке века» с США
Происшествия
В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего
На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
Общество
Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль», Кузнецов набрал 1 очко
Общество
В группе по Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
В рабочей группе по Конституции объяснили, что поправки в Основной закон не гарантируют индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Здоровье
В Германии выявили еще три случая заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом в Германии был зафиксирован 28 января.
Наука
Бумажные осы научились распознавать лица друг друга
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Лестер» и вышла в финал Кубка английской лиги
Первая встреча завершилась вничью - 1:1. В финале Кубка английской лиги "Астон Вилла" сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед".
Политика
«Хезболла» осудила предложенную США «сделку века» по Иерусалиму
Шиитское движение "Хезболла" осудило предложенную США "сделку века" по урегулированию палестино-израильского конфликта, отметив ущерб, который наносится народу Палестины, его святыням и законным правам.
Политика
Чем обернутся для Украины слова Зеленского о роли СССР в мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит в том числе на СССР.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Музыка
«Харизма через край»: как грузинка перепела «На районе» в украинском шоу «Голос»
Певица Анастасия Картвелишвили поразила своим голосом наставников X сезона рейтингового проекта "Голос страны" на телеканале "1+1" на Украине - девушка очень удачно перепела хит "На районе" дуэта Потапа и Насти Каменских.
Гаджеты
«Двойник» «суперзащищенного» российского планшета нашли на AliExpress
Пользователи сети заметили на AliExpress устройство, сильно напоминающее новый отечественный планшет с «суперзащитой».
Общество
Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками
Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Армия и оружие
Найдены тела погибших и самописец разбившегося в Афганистане самолета
США обнаружили тела двух военных и "черный ящик" самолета, разбившегося в Афганистане, заявил представитель сил США в этой стране полковник Сонни Леджеетт.
Общество
Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»
В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Политика
Посольство РФ оценило отказ нидерландских депутатов приехать в Россию
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию из-за того, что члену партии "Демократы-66" Сьюрду Сьюрдсме закрыли въезд в РФ.
Политика
Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией
Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Происшествия
Депутат заказала убийство своего мужа в Самарской области
Сотрудники ФСБ задержали женщину-депутата думы города Чапаевска, нанявшую киллера для убийства мужа.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Экономика
Россияне взяли рекордное за 6 лет число автокредитов
Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.
Шоу-бизнес
Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о поздних родах
Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Общество
Российские туристы застряли в Китае из-за коронавируса
В населённом пункте из-за коронавируса перекрыты дороги, позволяющие попасть в аэропорт.
Экономика
Северные регионы России могут похвастаться самой доступной ипотекой
Регионами с самой доступной ипотекой для россиян оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, говорится в исследовании «Росбанка».
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).