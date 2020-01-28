Финансы

ToDay News UfaToDay News UfaВ 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза

Как стало известно по данным Центрального Банка России, за 2019 год банки увеличили доходы в 1,7 раза, по сравнению с 2018 годом, что составило 1,7 трлн рублей чистой прибыли.
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