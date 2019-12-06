Россия в 2019 году, по предварительным данным, собрала 75 миллионов тонн пшеницы в чистом весе, сообщила журналистам замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова.

с чего всё началось

Объем сельхозпроизводства увеличился в этом году на 2%. В 2018 г. в России собрали 113,3 млн тонн зерна. "В целом по сельскому хозяйству за 2019 г. мы видим, что индекс производства продукции сельского хозяйства составит 102%, то есть у нас рост по отношению к 2018 г. 2%", - пояснила Фастова.

В 2019 году в России собрали 120 млн тонн зерна

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