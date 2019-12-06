Экономика
Вести.ФинансВ 2019 году в России собрали 120 млн тонн зерна
Объем сельхозпроизводства увеличился в этом году на 2%. В 2018 г. в России собрали 113,3 млн тонн зерна. "В целом по сельскому хозяйству за 2019 г. мы видим, что индекс производства продукции сельского хозяйства составит 102%, то есть у нас рост по отношению к 2018 г. 2%", - пояснила Фастова.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Россия в 2019 году, по предварительным данным, собрала 75 миллионов тонн пшеницы в чистом весе, сообщила журналистам замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова.РИА Новости02:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Политика
Опрос выявил долю считающих Россию союзником американцев
Доля американцев, считающих Россию союзником, возросла на 9% по сравнению с опросом прошлого года и составила 28%, следует из опроса.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
Здоровье
Собянин рассказал о развитии системы онкологической помощи в Москве
В пресс-службе мэрии сообщили, что сейчас в систему онкологической помощи в Москве входят 11 стационаров и онкологические диспансеры, являющиеся подразделениями городских больниц.
Политика
Стало известно первой попытке Ельцина ликвидировать СССР
Первый российский президент Борис Ельцин предпринял свою первую попытку развалить СССР весной 1991 года.
Шоу-бизнес
Рудковская похвасталась праздничной елкой у себя дома
Известная телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала, как оформила праздничную елку в этом году.
Здоровье
Врачей Ростовской области заставляют подписывать письмо президенту в защиту Татьяны Быковской
В Ростовской области врачей заставляют подписывать письмо президенту в поддержку донского министра здравоохранения Татьяны Быковской.
Происшествия
На Кубани хакер взломал внутреннюю сеть РЖД
По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемый с помощью незаконно полученных учётных записей двух пользователей работников ОАО «РЖД» и 96 уникальных ip-адресов авторизовался и получил доступ к охраняемой законом информации на внутренних ресурсах организации.
Происшествия
Оглашены приговоры четырем фигурантам «московского дела»
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Политика
Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского
Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Политика
Матвиенко: Новака нужно наказать за задержку реализации закона об «умных счетчиках»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что министр энергетики РФ Александр Новак или его заместители должны понести наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии.
Спорт
Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные
Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
Армия и оружие
«Бригада Святой Варвары»: Зеленский присвоил почётные наименования подразделениям ВСУ
Армия и оружие
Командующий Северным флотом не исключил конфликт в Арктике
Командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев предупредил о возможном наращивании военного присутствия сил НАТО в Арктике и о риске возникновения конфликта в данном регионе, передает РИА "Новости".
Общество
РФ помогла США вычислить предполагаемого хакера Якубца по его электронной почте
Вычислили по электронной почте Более конкретно помощь России описана в показаниях специального агента ФБР Джейкоба Фойлза суду Небраски, размещенных на сайте Минюста США.
Фигурное катание
Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Политика
Меркель проведёт переговоры с Путиным на полях нормандского саммита
Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт двухстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита в нормандском формате в Париже.
Политика
Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым
В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Финансы
Сбербанк установил рекорд розничного кредитования
Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб. В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов.
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось административное здание
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Авто
В Женеве покажут электрический суперкар-внедорожник
Публичный дебют купе состоится будущей весной на автосалоне в Женеве.
Футбол
В Кремле прокомментировали ситуацию с поведением футбольных фанатов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил серьезность ситуации с поведением футбольных фанатов.
Шоу-бизнес
Супруг Заворотнюк тратит на лечение актрисы почти все свои гонорары
Фигурист Петр Чернышев, супруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, заработает несколько миллионов рублей за два месяца, однако почти все потратит на лечение жены.
Общество
Издание The Bell обнаружило еще один бывший бизнес-джет ВТБ
Судя по географии и хронологии полетов, в 2016-2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.