Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансВ 2019 году в России собрали 120 млн тонн зерна

Объем сельхозпроизводства увеличился в этом году на 2%. В 2018 г. в России собрали 113,3 млн тонн зерна. "В целом по сельскому хозяйству за 2019 г. мы видим, что индекс производства продукции сельского хозяйства составит 102%, то есть у нас рост по отношению к 2018 г. 2%", - пояснила Фастова.
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