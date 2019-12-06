Экономика
Вести.ФинансВ 2019 году в России собрали 120 млн тонн зерна
Объем сельхозпроизводства увеличился в этом году на 2%. В 2018 г. в России собрали 113,3 млн тонн зерна. "В целом по сельскому хозяйству за 2019 г. мы видим, что индекс производства продукции сельского хозяйства составит 102%, то есть у нас рост по отношению к 2018 г. 2%", - пояснила Фастова.
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Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
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Присяжные в США сочли необоснованным иск к Маску о клевете
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Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
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Le Monde: переписку Макрона взломала русская разведка
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Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявлял, что госдеп США не считает, что Россия является государством-спонсором терроризма в связи с действиями страны в Сирии и должна быть включена в соответствующий список.
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Экс-жених Евгении Феофилактовой прокомментировал их разрыв
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова недавно рассталась со своим женихом-иностранцем, бизнесменом из Ливана по имени Маджид.
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Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
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Певцов переключился с Познера на Урганта
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Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву
Самолет Министерства обороны России доставил в Москву четверых российских детей из Сирии.
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«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
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Kotaku: некоторые игры из стартовой линейки PlayStation 5 не будут доступны на PS4
Sony не собирается выпускать всю стартовую линейку игр для PlayStation 5 на консолях предыдущего поколения, включая PS4 Pro.
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Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
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Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
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Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
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Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
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Рагда Ханиева записала видеообращения после этапа «нокаутов» в шоу «Голос» на Первом канале.
Армия и оружие
Военных Турции впечатлили реальные возможности С-400
Испытания российских зенитно-ракетных комплексов С-400 превзошли самые смелые ожидания турецких военных, заявил информированный источник "Газеты.ру".