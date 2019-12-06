Гаджеты

News.ruNews.ruApple может выпустить пять моделей iPhone в 2020 году

Apple готовится представить в 2020 году сразу пять новых моделей iPhone. Одной из них станет бюджетный iPhone SE 2. По словам аналитика Мин-Чи Куо, устройство должно получить 4,7-дюймовый LCD-экран, а его форм-фактор будет почти идентичен iPhone 8. Релиз смартфона намечен на первое полугодие.
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СМИ: Apple выпустит пять смартфонов в 2020 году

Газета.Ruвчера в 23:11

Apple выпустит iPhone без отверстий

Известия01:48

Apple выпустит iPhone без отверстий

Lenta.ru01:13

СМИ: В 2020 году Apple может выпустить сразу пять новых моделей iPhone

БИЗНЕС Online02:59

Apple может выпустить пять новых iPhone в 2020 году, пишет СМИ

РИА Новостивчера в 16:48

Ожидаемый миллионами iPhone SE 2 окажется вовсе не iPhone SE 2

iXBT.comвчера в 11:44

Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

Astera05 декабря в 08:16
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Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
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«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК вчера в 14:20
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх

Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до трёх, сообщает пресс-служба полиции.
RT на русском вчера в 09:56
Происшествия

Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье

Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
RT на русском 01:34
Происшествия

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в московском ТЦ

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).
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Экономика

Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн

К 2025 году темпы газификации страны реально нарастить с текущих 69 до 82% с приростом в три-четыре процентных пункта в год, заявил Молодцов на форуме «Газ России», организованном Российским газовым обществом.
РБК 00:00
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Политика

Зеленский допустил амнистию ополченцев, у которых «нет рук в крови»

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможной амнистию ополченцев самопровозглашенных республик в Донбассе, но для этого необходимо установить безопасный режим и провести выборы.
Коммерсантъ вчера в 16:57
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

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Экономика

Медведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
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Авто

Появились первые фото Kia Seltos российской сборки

В моторную гамму "российского" Seltos входят три бензиновых агрегата: "атмосферники" на 1,6 и 2,0 литра, а также турбодвигатель на 1,6 литра.
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Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video

Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
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С «Челси» сняли запрет на трансферы игроков

ФИФА наложила запрет на «Челси» после того, как клуб был признан виновным в нарушении правил трансферов несовершеннолетних игроков.
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На серой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов

РБК 03:45
Политика

В сенате рассмотрят проект о признании России страной-террористом

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявлял, что, по мнению Госдепа, Россию нельзя считать государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Сирии.
РИА Новости вчера в 16:31
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Перечислены разрушающие кишечник продукты

Немецкие ученые перечислили несколько продуктов, которые при регулярном употреблении разрушают кишечник человека, так как вредят его слизистой оболочке.
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Зенит — Динамо 3:0

Bobsoccer вчера в 12:16
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

В ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему.
РИА Новости 05 декабря в 07:33
Фигурное катание

Алёна Косторная победила в короткой программе в финале Гран-при

Российская фигуристка Алёна Косторная сумела одержать победу по результатам короткой программы в женском одиночном катании в финале серии Гран-при, который проходит в эти дни в Турине.
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Армия и оружие

С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

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Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС

Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».
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Политика

Парубий объяснил, почему оппозиция собирает людей на Майдане

Депутат «Европейской солидарности» Андрей Парубий заявил, что людей на Майдане накануне саммита «нормандской четверки» собирают, поскольку перед переговорами в Париже не посоветовались с оппозицией.
Украина.ру вчера в 16:15
Фигурное катание

Авербух объяснил, почему Трусова могла упасть на тройном акселе

Sportbox.RU 01:59
Наука

В США предложен эффективный способ уменьшить вес без тренировок и диет

Ученые из США предложили эффективный способ, позволяющий эффективно уменьшить вес без диет и тренировок.
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Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
РИА Новости 01:24
Армия и оружие

В Арктике состоялись первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

В прошлом месяце военно-космическими силами Российской Федерации были проведены первые тестовые пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Discover24 04 декабря в 05:21
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС вчера в 21:28
Экономика

Корпорациям предложили раскрывать налоги в разных странах

Правила GRI требуют от компаний публиковать в общем доступе информацию о своей налоговой политике, суммах налогов в разбивке по странам, включая подоходный налог, а также доходы от внутригрупповых сделок.
РБК 02:00
Происшествия

В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
RT на русском 03:47
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