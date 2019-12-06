Apple готовится представить в 2020 году сразу пять новых моделей iPhone. Одной из них станет бюджетный iPhone SE 2. По словам аналитика Мин-Чи Куо, устройство должно получить 4,7-дюймовый LCD-экран, а его форм-фактор будет почти идентичен iPhone 8. Релиз смартфона намечен на первое полугодие.

Apple может выпустить пять моделей iPhone в 2020 году

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