Экономика
Мой БрянскВ 2020 году ЦБ изменит проценты по вкладам и кредитам
Отмечается, что в текущем году ключевая ставка будет снижена до 5,75%. По информации издания, средний процент потребительских кредитов составит 12,6%, а проценты по депозитам и ипотеке — 4,8% и 8,4% соответственно.
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Эксперты спрогнозировали, как изменятся проценты по кредитам в 2020 году
Комсомольская правдавчера в 07:38
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