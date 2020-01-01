Отмечается, что в текущем году ключевая ставка будет снижена до 5,75%. По информации издания, средний процент потребительских кредитов составит 12,6%, а проценты по депозитам и ипотеке — 4,8% и 8,4% соответственно.

В 2020 году ЦБ изменит проценты по вкладам и кредитам

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Транспорт В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.