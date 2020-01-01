Экономика

Мой БрянскМой БрянскВ 2020 году ЦБ изменит проценты по вкладам и кредитам

Отмечается, что в текущем году ключевая ставка будет снижена до 5,75%. По информации издания, средний процент потребительских кредитов составит 12,6%, а проценты по депозитам и ипотеке — 4,8% и 8,4% соответственно.
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Эксперты спрогнозировали, как изменятся проценты по кредитам в 2020 году

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Что в 2020 году будет со ставками по вкладам? Прогнозы экспертов

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Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

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Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
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У границы Камчатки и Чукотки произошло землетрясение магнитудой 4,6

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