Отмечается, что в текущем году ключевая ставка будет снижена до 5,75%. По информации издания, средний процент потребительских кредитов составит 12,6%, а проценты по депозитам и ипотеке — 4,8% и 8,4% соответственно.

В 2020 году ЦБ изменит проценты по вкладам и кредитам

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Технологии «Яндекс» собрался стать мобильным оператором Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».

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