Отмечается, что в текущем году ключевая ставка будет снижена до 5,75%. По информации издания, средний процент потребительских кредитов составит 12,6%, а проценты по депозитам и ипотеке — 4,8% и 8,4% соответственно.

В 2020 году ЦБ изменит проценты по вкладам и кредитам

Кино Сериалы от Netflix не попали в «лист ожидания» В десятку попали «Новый папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях, спин-офф «Ходячих мертвецов», кинокомиксы и экранизации романов Стивена Кинга.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.

Общество Суд продлил домашний арест Майкла Калви Вместе с Калви суд продлил срок содержания под домашним арестом другим фигурантам дела – партнеру фонда Филиппу Дельпалю и бывшему предправления банка Алексею Кордичеву, а также новому фигуранту дела – экс-директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову.

Общество Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика Глава администрации Урюпинска (Волгоградская область) Юрий Хорошеньков уволил главного редактора местной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину, из-за того что в публикации фотография федерального политика была поставлена ниже, чем фото местного депутата.

Гаджеты Смартфоны Samsung оказались уязвимы для хакерских атак Смартфоны Samsung оказались уязвимы для хакерских атак Жертвами кибермошенников стали многие южнокорейские знаменитости, но сейчас эксперты уверяют, что злополучные хакеры были раскрыты.

Армия и оружие Путину показали макет нового авианосца На выставке перспективного вооружения ВМФ России Путину показали авианосец pic.twitter.com / i9aQ8NzEQZ — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 января 2020 г. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой корабль Россия скорее всего получит на смену сгоревшему "Адмиралу Кузнецову", а также то, какие проекты авианосцев существуют на данный момент.