Цены на арендное жилье в 2020 году в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в крупнейших агентствах недвижимости. В Москве рядом с новыми станциями метро стоимость таких квартир может и вовсе увеличиться на 15–20%.

с чего всё началось

В крупных городах России аренда жилья может подорожать на 5-15% по причине увеличения стоимости квадратного метра, роста цен на ЖКУ. Арендные квартиры в Москве, по словам экспертов, подорожают на 10% в связи с увеличением спроса на аренду по причине прогрессирующего дефицита доступного жилья.

В 2020 году аренда жилья в России подорожает на 10%

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