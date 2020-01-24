Экономика
Комсомольская правдаВ 2020 году аренда жилья в России подорожает на 10%
В крупных городах России аренда жилья может подорожать на 5-15% по причине увеличения стоимости квадратного метра, роста цен на ЖКУ. Арендные квартиры в Москве, по словам экспертов, подорожают на 10% в связи с увеличением спроса на аренду по причине прогрессирующего дефицита доступного жилья.
Читать в источнике
Оценить125
с чего всё началось
Цены на арендное жилье в 2020 году в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в крупнейших агентствах недвижимости. В Москве рядом с новыми станциями метро стоимость таких квартир может и вовсе увеличиться на 15–20%.Известия23 января в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Происшествия
Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант
Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Футбол
Комличенко стал игроком московского «Динамо»
Армия и оружие
Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24
Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Происшествия
В Нижневартовске мужчина открыл огонь из автомата
Экономика
Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей
Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд руб.) в федеральный бюджет.
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту «Шереметьево»
Мужчину из Хабаровска, который оставил двоих сыновей 2011 и 2014 гг. рождения в международном аэропорту «Шереметьево», разыскивают сотрудники полиции.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
Здоровье
Онколог прокомментировал случаи передачи рака от человека к человеку
Российский врач-онколог Даниил Щепеляев прокомментировал возможность передачи рака от человека к человеку.
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Здоровье
Медики назвали признаки высокого уровня сахара в крови
Признаки могут зависеть от многих факторов, о наиболее распространенных симптомах высокого уровня сахара в крови сообщили медики.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $61
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $61 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 24 января.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Общество
SCMP: число жертв коронавируса в Китае возросло до 80
По данным китайских СМИ, количество жертв пневмонии нового типа в стране увеличилось до 80, передает South China Morning Post со ссылкой на данные Минздрава страны.
Единоборства
Боец Немков сразится за пояс чемпиона Bellator 9 мая
По информации издания, поединок состоится 9 мая в рамках бойцовского промоушена Bellator.
Политика
Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США
Ранее партия провела собственный соцопрос в крупных городах страны, согласно их результатам, большинство граждан Грузии выступает за военную непричастность.
Хоккей
Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ
В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
Политика
Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже
Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
Политика
Соловьёв прокомментировал слова Качиньского о компенсации Польше
Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал слова лидера польской партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию польской стороне за причиненный во время Второй мировой войны ущерб.
Политика
Кремль объяснил отставку правительства Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
Происшествия
В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей
Сотрудники полиции нашли мать четырёх детей в возрасте от пяти до 12 лет, проживавших со своим отцом в заброшенном доме в Чите.
Политика
Зеленский встретился с бывшими узниками Аушвица
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Польшу принял участие в ужине в честь 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, на котором присутствовали бывшие узники концлагеря.
Общество
Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей
В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей.
Энергетика
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Политика
Посол Германии рассказал о ситуации в отношениях Москвы и Берлина
Немецкий посол в РФ оценил перспективы отношений между Москвой и Берлином.
Общество
Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань
В связи со вспышкой на территории КНР нового типа коронавируса туроператор "Русь-Тур" объявил о намерении незамедлительно вывезти свои клиентов с китайского острова Хайнань.