Экономика

9111.ru9111.ruВ 2020 году аренда жилья в России подорожает на 10%

В 2020 году в крупных российских городах аренда недвижимости вырастет на 5-10%. К такому выводу пришли специалисты по недвижимости, пишет газета «Известия». В частности, на 15-20% может вырасти стоимость аренды жилья в Москве рядом с новыми станциями метро.
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Сдача дает: аренда жилья в 2020 году может подорожать на 10%

Цены на арендное жилье в 2020 году в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в крупнейших агентствах недвижимости. В Москве рядом с новыми станциями метро стоимость таких квартир может и вовсе увеличиться на 15–20%.
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