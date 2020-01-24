Экономика
9111.ruВ 2020 году аренда жилья в России подорожает на 10%
В 2020 году в крупных российских городах аренда недвижимости вырастет на 5-10%. К такому выводу пришли специалисты по недвижимости, пишет газета «Известия». В частности, на 15-20% может вырасти стоимость аренды жилья в Москве рядом с новыми станциями метро.
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Цены на арендное жилье в 2020 году в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в крупнейших агентствах недвижимости. В Москве рядом с новыми станциями метро стоимость таких квартир может и вовсе увеличиться на 15–20%.Известия23 января в 16:01
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