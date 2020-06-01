Экономика
Эксперт Северо-ЗападВ 2020 году богатые россияне потеряли более 30 миллиардов долларов
За период с января по май 2020 года состояние самых богатых россиян сократилось на 31,48 млрд долларов. Об этом рассказали аналитики Bloomberg Billionaires Index. Как уточняется РИА Новости, больше всех потеряли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и акционер «Сибура» Геннадий Тимченко.
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Шоу-бизнес
Леди Гага разочаровала фанатов лишним весом
Пятый канал 12:22
Политика
США объявили награду в 5 млн долларов за венесуэльского чиновника
Награду в 5 миллионов долларов США за помощь в поимке венесуэльского чиновника Хоселита Рамиреса Камачо, отвечающего за функционирование национальной криптовалюты петро, объявил Госдепартамент США 1 июня, сообщается в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна 13:04
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Энергетика
Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Происшествия
В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост Метро
Киев, 1 июня 2020, 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 08:05
Хоккей
СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»
Нападающий Дмитрий Кагарлицкий обменян из СКА в московское «Динамо», за которое выступал в сезоне-2018/19.
Metaratings 10:20
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Авто
Десятки электромобилей выбросили на свалку в США
В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
Motor 09:53
Технологии
CEO Take-Two заявил, что Google Stadia не оправдал ожиданий
Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил, что геймерам не очень понравилась реализация технологии потоковых игр в сервисе Google Stadia.
CyberSport.ru 30 мая в 17:40
Политика
Польша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора
Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
REGNUM 13:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Единоборства
Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC
Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
FightTime.ru вчера в 21:10
Происшествия
В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Энергетика
Средняя цена нефти Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель
Средняя цена российской нефти марки Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель), свидетельствуют данные Минфина, опубликованные на сайте ведомства.
Российская газета 13:25
Экономика
Инвесторов ждет крайне насыщенная на события неделя
На минувшей неделе на мировые рынки поступило сразу несколько негативных новостей, но они не смогли сломать оптимизм инвесторов.
Finam.Ru 11:10
Фигурное катание
Трусова рассказала о планах на прыжки
Газета.Ru 14:03
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами
Новые автомобили 11:14
Происшествия
7-летнюю девочку с обмороженными ногами нашли в Брянске
Городской32 (Брянск) 11:48
Кино
Фильм «Текст» стал лучшим по версии АПКиТ
Лучшим полнометражным фильмом признали картину Текст от режиссера Клима Шипенко.
iReactor 02:32
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
В этом году коронавирус не дал провести "Евровидение", вместо которого прошёл фестиваль отобранных на конкурс песен Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"), лишённый соревновательного элемента.
Российская газета 04:45
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Замана вчера в 18:30
Политика
Премьер-министр Канады выступил против приглашения России на саммит G7
Против приглашения России на саммит G7 выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 1 июня, беседуя с журналистами.
ИА Красная Весна 12:50
Общество
Предназначенный для Калининграда СПГ-терминал уплыл в Индийский океан
Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ), направилось в Индийский океан.
РБК 08:14
Энергетика
Россия в мае увеличила морские поставки нефти в восточном направлении
Отгрузка нефти через морские порты упала на западном направлении - в Новороссийске до 1,15 млн тонн (в мае 2019 года - 3 млн тонн), в Приморске 2,7 млн тонн (в мае 2019 года - 4,6 млн тонн), в Усть-Луге 2,1 млн тонн (в мае 2019 года - 3,1 млн тонн).
Российская газета 11:00