За период с января по май 2020 года состояние самых богатых россиян сократилось на 31,48 млрд долларов. Об этом рассказали аналитики Bloomberg Billionaires Index. Как уточняется РИА Новости, больше всех потеряли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и акционер «Сибура» Геннадий Тимченко.

В 2020 году богатые россияне потеряли более 30 миллиардов долларов

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