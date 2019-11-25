Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).

с чего всё началось

Автодилеры будет вынуждены поднять цены и без сбора, а просто чтобы компенсировать снижение спроса. Премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 год, сообщила газета "Коммерсантъ" в понедельник.

В 2020 году цены на автомобили повысятся из-за утильсбора

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