Авто
Газета.RuВ 2020 году цены на автомобили повысятся из-за утильсбора
Автодилеры будет вынуждены поднять цены и без сбора, а просто чтобы компенсировать снижение спроса. Премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 год, сообщила газета "Коммерсантъ" в понедельник.
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с чего всё началось
Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).Коммерсантъвчера в 17:44
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