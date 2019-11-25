Авто
Газета.RuВ 2020 году цены на автомобили повысятся из-за утильсбора
Автодилеры будет вынуждены поднять цены и без сбора, а просто чтобы компенсировать снижение спроса. Премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 год, сообщила газета "Коммерсантъ" в понедельник.
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с чего всё началось
Правительство одобрило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, соответствующее постановление 15 ноября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, узнал “Ъ”. С января 2020-го автомобили подорожают из-за традиционного обновления модельного ряда и других объективных факторов, но повышение утильсбора окажет дополнительный эффект на рост цен.Коммерсантъ02:23
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