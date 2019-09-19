ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил на заседании кабинета министров, что в 2020 году размер материнского капитала составит 466 тысяч рублей. В проекте государственного бюджета на эти выплаты выделено 316 миллиардов рублей.

Медведев назвал размер материнского капитала в 2020 году

Происшествия Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Шоу-бизнес Заворотнюк вывели из критического состояния Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Единоборства Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.

Шоу-бизнес Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Актриса Паулина Андреева, которая вчера, 17 сентября, сыграла свадьбу с российским кинематографистом Федором Бондарчуком, опубликовала первое фото с торжества.

Происшествия В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.

Энергетика WSJ узнала о решении Саудовской Аравии закупить нефть у Ирака Как отмечают трейдеры, Эр-Рияд, чтобы сохранить свою репутацию надежного поставщика нефти, стремится закупать сырье по крайне мере у одного из своих соседей.

Армия и оружие ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.

Экономика Граждане попали под шквал кредитных предложений Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.

Происшествия Экс-главу избиркома Коми приговорили к шести годам колонии за взятку Сыктывкарский городской суд приговорил к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,56 млн руб. бывшего председателя избиркома Коми Елену Шабаршину, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Армия и оружие В России разработали ракету «недостижимой дальности действия» Руководитель «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов рассказал еженедельнику «Военно-промышленный курьер» о наличии у российских войск «недостижимой дальности» для конкурентных стран ракеты модели Х-101.

Футбол Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.

Экономика Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Фигурное катание Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Общество В Екатеринбурге собирают подписи за отставку ректора УрГЭУ-СИНХа В Екатеринбурге идёт сбор подписей под обращением к областным властям с просьбой уволить ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина.

Общество В России изменят порядок взыскания долгов с граждан Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.

Происшествия Полиция сняла с рейса пьяного пилота, который просил перенести полет Сотрудники полиции сняли с рейса Тюмень – Сургут пьяного пилота, который был не в состоянии осуществить полет.

Политика В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Здоровье В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.

Шоу-бизнес Ведущие «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская решили пожениться Музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, похоже, в скором времени женится на своей коллеге по программе «Орел и решка» Алине Астровской.

Происшествия Во Франции потерпел крушение бельгийский истребитель F-16 Французские власти сообщили о крушении бельгийского истребителя F-16 в населённом регионе Франции. Об этом сообщает Associated Press.