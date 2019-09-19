Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиМедведев назвал размер материнского капитала в 2020 году

ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил на заседании кабинета министров, что в 2020 году размер материнского капитала составит 466 тысяч рублей. В проекте государственного бюджета на эти выплаты выделено 316 миллиардов рублей.
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Медведев рассказал о планируемых расходах бюджета на выплату маткапитала

РИА Новости04:54

Названа сумма материнского капитала в 2020 году

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Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей

RT на русском04:35

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Сибдомвчера в 03:10
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