Экономика
Ореанда-НовостиМедведев назвал размер материнского капитала в 2020 году
ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил на заседании кабинета министров, что в 2020 году размер материнского капитала составит 466 тысяч рублей. В проекте государственного бюджета на эти выплаты выделено 316 миллиардов рублей.
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Происшествия
Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Шоу-бизнес
Заворотнюк вывели из критического состояния
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 05:54
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Sportbox.RU 02:21
Шоу-бизнес
Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева, которая вчера, 17 сентября, сыграла свадьбу с российским кинематографистом Федором Бондарчуком, опубликовала первое фото с торжества.
ТК Звезда вчера в 08:59
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Энергетика
WSJ узнала о решении Саудовской Аравии закупить нефть у Ирака
Как отмечают трейдеры, Эр-Рияд, чтобы сохранить свою репутацию надежного поставщика нефти, стремится закупать сырье по крайне мере у одного из своих соседей.
РБК 07:17
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия 17 сентября в 17:07
Экономика
Граждане попали под шквал кредитных предложений
Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Происшествия
Экс-главу избиркома Коми приговорили к шести годам колонии за взятку
Сыктывкарский городской суд приговорил к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,56 млн руб. бывшего председателя избиркома Коми Елену Шабаршину, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
РБК 07:36
Армия и оружие
В России разработали ракету «недостижимой дальности действия»
Руководитель «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов рассказал еженедельнику «Военно-промышленный курьер» о наличии у российских войск «недостижимой дальности» для конкурентных стран ракеты модели Х-101.
Gazeta.SPb вчера в 03:21
Футбол
Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru вчера в 12:25
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Фигурное катание
Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ 17 сентября в 12:55
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия
Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве
Известия вчера в 12:40
Общество
В Екатеринбурге собирают подписи за отставку ректора УрГЭУ-СИНХа
В Екатеринбурге идёт сбор подписей под обращением к областным властям с просьбой уволить ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина.
REGNUM 04:48
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Происшествия
Полиция сняла с рейса пьяного пилота, который просил перенести полет
Сотрудники полиции сняли с рейса Тюмень – Сургут пьяного пилота, который был не в состоянии осуществить полет.
Вести.Ru 07:48
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Здоровье
В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru 05:55
Шоу-бизнес
Ведущие «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская решили пожениться
Музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, похоже, в скором времени женится на своей коллеге по программе «Орел и решка» Алине Астровской.
Телепрограмма 17 сентября в 17:34
Происшествия
Во Франции потерпел крушение бельгийский истребитель F-16
Французские власти сообщили о крушении бельгийского истребителя F-16 в населённом регионе Франции. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском 06:33
Здоровье
Онколог оценил масштабы распространения «болезни Заворотнюк» в России
Врач-онколог рассказал о масштабах «болезни Заворотнюк» на территории России.
Ugpressa.ru 00:50
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
RT на русском 03:57
Политика
Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа
Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:33