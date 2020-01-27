Общество
МонаВистаВ 2020 году материнский капитал получат больше миллиона россиян
В 2020 году ожидается получение материнского капитала 558 тыс. семей на первого, 551 тыс. семей - на второго ребенка.
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Политика
Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
Культура
Детскую передачу закроют после 45 лет эфира
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова пристыдила Антона Гусева
Происшествия
Украина попросила Болгарию выдать фигуранта дела об убийстве активистки Гандзюк
Офис генпрокурора Украины направил в Болгарию запрос об экстрадиции задержанного накануне в этой стране подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
Культура
Японцы впали в зависимость от искусственной девочки и других иллюзий
По Европе гастролирует искусственная японская певица. Ее концерт недавно состоялся в Амстердаме, следующий — в Барселоне.
Армия и оружие
Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
Происшествия
Стали известны имена всех девяти погибших в вертолете Брайанта
Во время трагедии с участием легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта погибли также все члены экипажа его частного вертолета, а также 13-летняя дочь Джинна.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Экономика
Молоко и мясо могут подорожать в России на 12%
Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ.
Общество
«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц
Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Общество
Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе
Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.
Спорт
Канадскую чемпионку мира оправдали. Она заявляла о допинге из-за секса
Футбол
«Арсенал» обыграл «Борнмут» в Кубке Англии
Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде встречались с "Борнмутом" в рамках 1/16 финала Кубка Англии.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию
Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Кино
Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название
Баскетбол
Баскетболист Леброн Джеймс расплакался, узнав о гибели Коби Брайанта
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который считается одним из лучших баскетболистов в мире, не смог сдержать слез, когда узнал о гибели знаменитого Коби Брайанта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на местные СМИ.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией
Больше всего опрошенных считали, что Россию нельзя назвать великой державой, в 2005 году — тогда так полагали 30%, не разделяли эту точку зрения 67%.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Единоборства
Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном
Авто
Германия выпустит дешевый народный электромобиль
Производить электрокар будет компания Sono Motors, известный немецкий стартап, появившийся в 2016 году именно с целью создания дешевого электрического автомобиля.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
Мишустин освободил Бойко от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Елены Бойко от должности заместителя министра здравоохранения РФ.
Политика
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.