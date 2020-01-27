Общество

МонаВистаМонаВистаВ 2020 году материнский капитал получат больше миллиона россиян

В 2020 году ожидается получение материнского капитала 558 тыс. семей на первого, 551 тыс. семей - на второго ребенка.
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Более 1,1 млн семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году

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Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Lenta.ru10:15

Маткапитал на первого ребенка в 2020 году могут получить 558 тысяч россиян

Газета.Ru10:00
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:26, Ашберн
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Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Детскую передачу закроют после 45 лет эфира

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
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Евгения Феофилактова пристыдила Антона Гусева

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Офис генпрокурора Украины направил в Болгарию запрос об экстрадиции задержанного накануне в этой стране подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
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По Европе гастролирует искусственная японская певица. Ее концерт недавно состоялся в Амстердаме, следующий — в Барселоне.
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Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
ТАСС 16:03
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Стали известны имена всех девяти погибших в вертолете Брайанта

Во время трагедии с участием легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта погибли также все члены экипажа его частного вертолета, а также 13-летняя дочь Джинна.
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В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Коммерсантъ 15:14
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Молоко и мясо могут подорожать в России на 12%

Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ.
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Общество

«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц

Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Коммерсантъ 01:44
Общество

Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе

Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.
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Канадскую чемпионку мира оправдали. Она заявляла о допинге из-за секса

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«Арсенал» обыграл «Борнмут» в Кубке Англии

Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде встречались с "Борнмутом" в рамках 1/16 финала Кубка Англии.
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Астраханец 14 лет насиловал свою дочку

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Общество

Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию

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Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании

RT на русском вчера в 13:07
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Военные США подтвердили крушение самолета в Афганистане

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Путин обновил состав президиума Госсовета

Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
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Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название

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Баскетболист Леброн Джеймс расплакался, узнав о гибели Коби Брайанта

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Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
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Общество

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
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Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией

Больше всего опрошенных считали, что Россию нельзя назвать великой державой, в 2005 году — тогда так полагали 30%, не разделяли эту точку зрения 67%.
РБК 16:00
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном

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Германия выпустит дешевый народный электромобиль

Производить электрокар будет компания Sono Motors, известный немецкий стартап, появившийся в 2016 году именно с целью создания дешевого электрического автомобиля.
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McDonald’s на Пушкинской 31 января вернет цены 1990 года

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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Елены Бойко от должности заместителя министра здравоохранения РФ.
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В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию

Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости вчера в 15:24
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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