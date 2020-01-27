Общество
МонаВистаВ 2020 году материнский капитал получат больше миллиона россиян
В 2020 году ожидается получение материнского капитала 558 тыс. семей на первого, 551 тыс. семей - на второго ребенка.
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Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Единоборства
Немков: заплачу за победу над Бейдером любую цену
Поединок между Райаном Бейдером и Вадимом Немковым возглавит турнир Bellator 243, который пройдёт в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) 9 мая 2020 года.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию
Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
Политика
Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
Здоровье
Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса
Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, которые позволяют оперативно выявить коронавирус.
Авто
Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
Экономика
Биржи негативно отреагировали на ситуацию с вирусом из Китая
Итальянский FTSE MIB упал на 2,05%, а испанский IBEX 35 снизился на 2,3%. Стоит отметить, что негативные последствия на биржевые показатели наблюдаются не только в европейском сегменте: японские биржевые индексы также продемонстрировали падение.
Политика
В Германии оценили потенциал сельского хозяйства РФ
Автор материала отмечает, что по итогам выставки сельского хозяйства «Зеленая неделя», прошедшая в Берлине, можно констатировать факт, что РФ обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве.
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Происшествия
В Афганистане разбился самолет с пассажирами
В афганской провинции Газни сегодня, 27 января, крушение потерпел пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Политика
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Политика
Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
Общество
В Пекине зарегистрировали первый смертельный случай из-за коронавируса
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Шоу-бизнес
Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой
Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.
Шоу-бизнес
«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась.
Происшествия
В Махачкале подростки жарили на Вечном огне куриные окорочка
В Махачкале подростки осквернили Вечный огонь — они танцевали на мемориале памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, а также жарили куриные окорочка.
Общество
Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета
Легендарный американский баскетболист Коби Брайант разбился 26 января при крушении личного вертолета в городе Калабасас в Калифорнии.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Общество
Китай обогнал Россию в производстве вооружений
Китай занял второе место в мире по производству вооружений и военной техники, следует из доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ).
Энергетика
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
Экономика
Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года
«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Космос
SpaceX отложила запуск 60 спутников Starlink из-за непогоды
Компания SpaceX сообщила о переносе запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с группой из 60 интернет-спутников Stalink.