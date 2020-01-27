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В 2020 году материнский капитал получат больше миллиона россиян

Политика Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

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Экономика Биржи негативно отреагировали на ситуацию с вирусом из Китая Итальянский FTSE MIB упал на 2,05%, а испанский IBEX 35 снизился на 2,3%. Стоит отметить, что негативные последствия на биржевые показатели наблюдаются не только в европейском сегменте: японские биржевые индексы также продемонстрировали падение.

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Происшествия В Афганистане разбился самолет с пассажирами В афганской провинции Газни сегодня, 27 января, крушение потерпел пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines.

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Экономика Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года «Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.