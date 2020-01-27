Общество

МонаВистаМонаВистаВ 2020 году материнский капитал получат больше миллиона россиян

В 2020 году ожидается получение материнского капитала 558 тыс. семей на первого, 551 тыс. семей - на второго ребенка.
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 22:58, Ашберн
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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