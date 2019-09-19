Экономика

Полиграф.МедиаПолиграф.МедиаВ 2020 году в России повысят размер материнского капитала

В 2020 году в России повысят размер материнского капитала. Об этом рассказал в своем вступительном слове премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства 19 сентября, следует из стенограммы на сайте Правительства РФ.
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В Госдуме оценили индексацию маткапитала в 2020 году

RT на русскомвчера в 13:30

Названа сумма материнского капитала в 2020 году

РЕН ТВвчера в 06:25

Медведев назвал планируемые расходы бюджета на выплату маткапитала

РБКвчера в 06:26

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URA.Ruвчера в 05:16

Медведев рассказал о планируемых расходах бюджета на выплату маткапитала

РИА Новостивчера в 04:54

Маткапитал в 2020 году вырастет до 466 тысяч рублей

Vesiskitim.ru16 сентября в 22:30
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Lenta.ru вчера в 07:39
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РИА Новости вчера в 16:45
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По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru вчера в 07:41
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News.ru вчера в 14:43
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РБК 02:20
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В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru 18 сентября в 16:16
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РИА Новости вчера в 22:33
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По действующим нормам банкроту прощают кредиты и другие долги, а штрафы ГИБДД и налоги ему приходиться оплачивать.
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