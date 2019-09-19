Экономика
Полиграф.МедиаВ 2020 году в России повысят размер материнского капитала
В 2020 году в России повысят размер материнского капитала. Об этом рассказал в своем вступительном слове премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства 19 сентября, следует из стенограммы на сайте Правительства РФ.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 02:41, Вашингтон
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову
Lenta.ru вчера в 07:39
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:15
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец вчера в 04:41
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости вчера в 16:45
Политика
Песков не стал комментировать публикации своей дочери
РЕН ТВ вчера в 06:09
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Известия вчера в 22:15
Политика
В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу
Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
РИА Новости вчера в 19:54
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru вчера в 07:41
Футбол
«Базель» разгромил «Краснодар» в матче Лиги Европы
News.ru вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru 18 сентября в 16:16
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 18 сентября в 09:50
Происшествия
Задержанные северокорейские суда доставили в Находку
В Находку прибыли задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости вчера в 22:33
Политика
Путин прибыл в Оренбургскую область
Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
RT на русском вчера в 17:09
Футбол
Вратарь «Реала» извинился за совместное фото с Мбаппе
Вратарь «Реала» Альфонс Ареола извинился перед болельщиками за совместную фотографию с игроками «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Эриком Шупо-Мотингом после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Чемпионат 02:27
Авто
Внедорожник GAC GS8 сертифицировали для рынка России
Китайская компания GAC сертифицировала большой внедорожник GAC GS8 для рынка России.
Автоновости дня 18 сентября в 23:35
Экономика
Россияне получат возможность не платить штрафы ГИБДД
По действующим нормам банкроту прощают кредиты и другие долги, а штрафы ГИБДД и налоги ему приходиться оплачивать.
MagCity74 18 сентября в 18:00
Происшествия
Найдены два фашиста, причастные к геноциду в Жестяной Горке
Установлены имена двоих из 19 фашистских карателей, причастных к массовым убийствам в районе деревни Жестяная Горка во время Великой Отечественной войны, 20 сентября сообщило центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге изданию РИА.
Красная весна 01:46
Политика
Британский экс-премьер рассказал, почему Путин принял закон о запрете гей-пропаганды
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, почему в России был принят закон, запрещающий гей-пропаганду среди несовершеннолетних.
URA.Ru вчера в 17:39
Общество
Старт продаж новых iPhone в Москве
20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
Российская газета вчера в 07:42
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия
Учредителя Мурманского морского пароходства задержали за хищения
Член совета директоров и учредитель Мурманского морского пароходства задержан и доставлен в столицу Заполярья.
Российская газета вчера в 13:06
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой
Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.
Gazeta.SPb вчера в 21:01
Политика
В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников
В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.
RT на русском 02:23
Футбол
Лорис Кариус: «Беру на себя ответственность за первый гол»
Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол.
Спорт-Экспресс вчера в 18:35
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Футбол
Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 15:00