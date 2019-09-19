Экономика
МонаВистаВ 2020 году материнский капитал составит 466 тысяч рублей
18 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что в 2020 году сумма материнского капитала будет составлять свыше 466 тысяч рублей.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 17:10, Вашингтон
Футбол
«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа ЛЕ
Футболисты московского ЦСКА уступили болгарскому "Лудогорцу" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 16:53
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Умер известный французский актер Шарль Жерар
Пятый канал 15:09
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Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
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Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Происшествия
Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Игры
Анонсировали Total War Saga: Troy
SEGA анонсировала Total War Saga: Troy – новую часть серии стратегий от Creative Assembly. Разработчики вдохновлялись «Илиадой» Гомера.
Cyber.sports.ru 10:18
Гаджеты
Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X
По предварительным данным, AMD скоро выпустит модель Ryzen 5 3500, еще более доступную по цене.
iXBT.com 13:03
Гаджеты
Redmi представил премиальную версию Redmi K20 Pro
В Redmi K20 Pro установлен процессор Snapdragon 855, а версия Premium получила Snapdragon 855 Plus и увеличенный объём памяти.
Astera 15:35
Авто
Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном Touareg
В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
Новые автомобили 03:13
Армия и оружие
Небензя заявил о завершении фазы вооруженного конфликта в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса практически завершена.
Известия 13:21
Политика
Грызлов обвинил Киев в возможном срыве саммита «нормандской четверки»
Представитель со стороны Украины Леонид Кучма заявил, что не станет подписывать согласованную ранее редакцию «формулы Штайнмайера», так как это может привести к волнениям в его стране.
Государственные Вести 01:32
Футбол
Роналду рассказал, сколько заработал денег за карьеру
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, сколько денег у него на банковском счёте и какие машины стоят в его гараже.
Metaratings вчера в 02:45
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату
Госпитализированную актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.
iReactor 06:00
Политика
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Общество
Минобрнауки ответило на доклад о плагиате в диссертациях у 64 ректоров
Сообщество заявило, что 112 ректоров являются нарушителями норм академической этики — плагиаторами и теми, кто участвовал в защитах недоброкачественных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента.
РБК 16:17
Происшествия
Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном
Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном. Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 16:49
Технологии
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета вчера в 07:59
Футбол
«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Астану»
Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы переиграли «Астану».
ProstoProSport 16:52
Политика
Дэвид Кэмерон сообщил о вине Барака Обамы в сирийском конфликте
Что предложил Кэмерон Путину на вилле в Сочи Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон рассказал в своих мемуарах о попытках согласовать транзит власти в Сирии.
РБК 10:21
Армия и оружие
Минобороны РФ заключило контракт на поставку ЗРК «Тор-М2»
Минобороны России подписало госконтракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставку ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".
РЕН ТВ 14:52
Политика
Европарламент осудил Россию за попытки «обелить сталинский режим»
Почему-то на сессии ЕП не обсудили пакт между Польшей и той же гитлеровской Германией, не обсудили Мюнхенский сговор, в результате которого немцы и поляки вторглись в Чехословакию, не обсудили и не осудили действия режимов Франции и Британии в 1938 году, когда те фактически включили «зелёный свет» на оккупацию.
Военное обозрение 14:38
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Экономика
На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты
Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
РИА Новости 07:02
Авто
Toyota выпустила кабриолет для нового императора Японии
В конце октября, 22 числа, в Японии пройдёт интронизация нового императора Нарухито.
Актуальные Новости 12:10