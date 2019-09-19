Экономика

МонаВистаМонаВистаВ 2020 году материнский капитал составит 466 тысяч рублей

18 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что в 2020 году сумма материнского капитала будет составлять свыше 466 тысяч рублей.
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Материнский капитал превысит 460 тысяч рублей

URA.Ru05:16

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РБК06:26

Названа сумма материнского капитала в 2020 году

РЕН ТВ06:25

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Телеканал 360°05:34

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Газета.Ru08:09

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РИА Новости04:54

Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей

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