18 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что в 2020 году сумма материнского капитала будет составлять свыше 466 тысяч рублей.

В 2020 году материнский капитал составит 466 тысяч рублей

Футбол «Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа ЛЕ Футболисты московского ЦСКА уступили болгарскому "Лудогорцу" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Политика Начались переговоры по транзиту газа через Украину «Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Шоу-бизнес Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек» Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.

Происшествия Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Игры Анонсировали Total War Saga: Troy SEGA анонсировала Total War Saga: Troy – новую часть серии стратегий от Creative Assembly. Разработчики вдохновлялись «Илиадой» Гомера.

Гаджеты Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X По предварительным данным, AMD скоро выпустит модель Ryzen 5 3500, еще более доступную по цене.

Гаджеты Redmi представил премиальную версию Redmi K20 Pro В Redmi K20 Pro установлен процессор Snapdragon 855, а версия Premium получила Snapdragon 855 Plus и увеличенный объём памяти.

Армия и оружие Небензя заявил о завершении фазы вооруженного конфликта в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса практически завершена.

Политика Грызлов обвинил Киев в возможном срыве саммита «нормандской четверки» Представитель со стороны Украины Леонид Кучма заявил, что не станет подписывать согласованную ранее редакцию «формулы Штайнмайера», так как это может привести к волнениям в его стране.

Футбол Роналду рассказал, сколько заработал денег за карьеру Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, сколько денег у него на банковском счёте и какие машины стоят в его гараже.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату Госпитализированную актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.

Политика Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.

Общество Минобрнауки ответило на доклад о плагиате в диссертациях у 64 ректоров Сообщество заявило, что 112 ректоров являются нарушителями норм академической этики — плагиаторами и теми, кто участвовал в защитах недоброкачественных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента.

Происшествия Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном. Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал Baza.

Технологии В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.

Футбол «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Астану» Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы переиграли «Астану».

Политика Дэвид Кэмерон сообщил о вине Барака Обамы в сирийском конфликте Что предложил Кэмерон Путину на вилле в Сочи Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон рассказал в своих мемуарах о попытках согласовать транзит власти в Сирии.

Армия и оружие Минобороны РФ заключило контракт на поставку ЗРК «Тор-М2» Минобороны России подписало госконтракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставку ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".

Политика Европарламент осудил Россию за попытки «обелить сталинский режим» Почему-то на сессии ЕП не обсудили пакт между Польшей и той же гитлеровской Германией, не обсудили Мюнхенский сговор, в результате которого немцы и поляки вторглись в Чехословакию, не обсудили и не осудили действия режимов Франции и Британии в 1938 году, когда те фактически включили «зелёный свет» на оккупацию.

Экономика На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.