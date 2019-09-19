Экономика

МонаВистаМонаВистаВ 2020 году материнский капитал составит 466 тысяч рублей

18 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что в 2020 году сумма материнского капитала будет составлять свыше 466 тысяч рублей.
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Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей

Материнский капитал в России в 2020 году составит 466 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
RT на русском04:35

Подробнее о событии

Названа сумма материнского капитала в 2020 году

РЕН ТВ06:25

Маткапитал признали важной мерой поддержки российских семей — депутат

Телеканал 360°10:33

Медведев назвал планируемые расходы бюджета на выплату маткапитала

РБК06:26

В Госдуме оценили индексацию маткапитала в 2020 году

RT на русском13:30

Материнский капитал превысит 460 тысяч рублей

URA.Ru05:16

Медведев рассказал о планируемых расходах бюджета на выплату маткапитала

РИА Новости04:54

Маткапитал в 2020 году вырастет до 466 тысяч рублей

Vesiskitim.ru16 сентября в 22:30
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