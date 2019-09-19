Экономика

МонаВистаМонаВистаВ 2020 году материнский капитал составит 466 тысяч рублей

18 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что в 2020 году сумма материнского капитала будет составлять свыше 466 тысяч рублей.
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