Экономика

МонаВистаМонаВистаВ 2020 году материнский капитал составит 466 тысяч рублей

18 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что в 2020 году сумма материнского капитала будет составлять свыше 466 тысяч рублей.
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Материнский капитал вырастет в 2020 году

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Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей

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РИА Новости04:54

Названа сумма материнского капитала в 2020 году

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