Счетная палата заявила о рекордных за 15 лет заимствованиях России

Счетная палата подготовила отчет, из которого следует, что в этом году государство нарастит объем заимствований до 4,1 триллионов рублей. Такую информацию приводит РБК со ссылкой на отчет ведомства. Данная сумма является рекордной за последние 15 лет.