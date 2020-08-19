Счетная палата заявила о рекордных за 15 лет заимствованиях России
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Счетная палата подготовила отчет, из которого следует, что в этом году государство нарастит объем заимствований до 4,1 триллионов рублей. Такую информацию приводит РБК со ссылкой на отчет ведомства. Данная сумма является рекордной за последние 15 лет.В источнике
С чего всё началось
Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет
По предварительной оценке Счетной палаты, бюджет Пенсионного фонда недополучит свыше 559 млрд руб. в 2020 году из-за падения зарплат, сокращения тарифов страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса и отсрочки по уплате взносов для наиболее пострадавших отраслей.
РБК17:00
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