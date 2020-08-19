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Долг.рф
Долг.рф

Счетная палата заявила о рекордных за 15 лет заимствованиях России

Счетная палата подготовила отчет, из которого следует, что в этом году государство нарастит объем заимствований до 4,1 триллионов рублей. Такую информацию приводит РБК со ссылкой на отчет ведомства. Данная сумма является рекордной за последние 15 лет.В источнике
С чего всё началось
РБК

Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет

По предварительной оценке Счетной палаты, бюджет Пенсионного фонда недополучит свыше 559 млрд руб. в 2020 году из-за падения зарплат, сокращения тарифов страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса и отсрочки по уплате взносов для наиболее пострадавших отраслей.
РБК17:00
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Долги.ру

Счетная палата предсказала рекордные госзаймы в текущем году

Долги.ру02:00
RT на русском

В 2020 году мировой долг может достигнуть рекордных $275 трлн

RT на русском17 августа в 10:51
Телеканал 360°

России предрекли рекордные за 15 лет госзаимствования

Телеканал 360°19:58
Эхо Москвы

Государственные заимствования в этом году могут превысить 4 трлн руб

Эхо Москвы19:05
Долг.рф

Счетная палата заявила о рекордных за 15 лет заимствованиях России

Долг.рф17:36
РБК

Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет

РБК17:00
Профиль

Счетная палата предсказала рекордные государственные заимствования в этом году

Профиль20:04

Тесты на потерю запаха и вкуса помогут отличить коронавирус от гриппа

Проведенное исследование, в котором приняли участие 30 человек, показало, что те, у кого был коронавирус, не могли распознать горький или сладкий вкус, в отличие от тех, у кого была обычная простуда или грипп.
Южный Федеральный23:06
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Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

Наконец, в состав президиума вошла Светлана Алексиевич - чуть ли не главный русофоб Белоруссии, которая открыто поддерживает радикальных украинских националистов, называет граждан России "агрессивными и опасными для мира людьми", вешает на русский народ ярлык "народа-подлеца" и считает, что "Белоруссия никогда не была Россией, она была Польшей".
Газета.Ruвчера в 11:47
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МИД Польши: ЕС не вмешивается в дела Белоруссии

Варшава, 20 августа 2020, 09:43 — REGNUM Европейский союз требует, чтобы в Белоруссии были проведены новые выборы президента, однако при этом не вмешивается в сложившуюся в республике политическую ситуацию.
REGNUM02:43

Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском22:45
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