МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете, прогнозирует аналитическое агентство Content Review.

с чего всё началось

Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию «пакета Яровой» и закона о суверенном интернете, — говорится в сообщение агентства.

В 2020 году мобильная связь в России может подорожать почти на 20%

Политика Встреча Путина и Зеленского началась в Париже Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже, сообщает в понедельник РИА «Новости».

Общество Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авто Объявили российские цены на внедорожник GAC GS8 Китайский GAC Motor представил в России свою первую модель – внедорожник GAC GS8, который поступит в продажу уже завтра, 10 декабря.

Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.

Общество Прокуратура проверит нецензурные высказывания мэра Липецка Прокуратура Липецкой области намерена изучить распространенную в интернете видеозапись, на которой мэр Липецка Евгения Уваркина использует нецензурные выражения, проверяя ход реконструкции Нижнего парка.

Спорт МОК будет исполнять решения WADA по России Решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) обязательны к исполнению, заявил 9 декабря президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментируя санкции агентства в отношении России.

Политика Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.

Авто Водителям дали советы по прогреву машин зимой Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.

Общество В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.

Экономика Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.

Общество В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.