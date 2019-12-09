Общество

ЯрновостиЯрновостиВ 2020 году мобильная связь в России может подорожать почти на 20%

Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию «пакета Яровой» и закона о суверенном интернете, — говорится в сообщение агентства.
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Мобильная связь в 2020 году может подорожать на 18%, считают аналитики

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете, прогнозирует аналитическое агентство Content Review.
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