Общество
ЯрновостиВ 2020 году мобильная связь в России может подорожать почти на 20%
Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию «пакета Яровой» и закона о суверенном интернете, — говорится в сообщение агентства.
Читать в источнике
Оценить109
с чего всё началось
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете, прогнозирует аналитическое агентство Content Review.РИА Новости01:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Наука
Старение человека происходит в 3 этапа: в 34, 60 и 78 лет
Люди стареют в несколько этапов. Изменения происходят в 34, 60 и 78 лет.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
Политика
Встреча Путина и Зеленского началась в Париже
Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже, сообщает в понедельник РИА «Новости».
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авто
Объявили российские цены на внедорожник GAC GS8
Китайский GAC Motor представил в России свою первую модель – внедорожник GAC GS8, который поступит в продажу уже завтра, 10 декабря.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Политика
Зеленский оконфузился на встрече «нормандской четверки»
Общество
Прокуратура проверит нецензурные высказывания мэра Липецка
Прокуратура Липецкой области намерена изучить распространенную в интернете видеозапись, на которой мэр Липецка Евгения Уваркина использует нецензурные выражения, проверяя ход реконструкции Нижнего парка.
Спорт
МОК будет исполнять решения WADA по России
Решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) обязательны к исполнению, заявил 9 декабря президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментируя санкции агентства в отношении России.
Экономика
В Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Политика
Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе
В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.
Политика
Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Происшествия
Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивилась заявлениям о ее алкоголизме
Известная балерина Анастасия Волочкова регулярно поддается критике и резким высказываниям со стороны подписчиков.
Экономика
Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке
Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Политика
Зеленский приехал на саммит в Париж на обычной легковушке
Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Елисейский дворец в Париже на встречу лидеров «нормандской четверки» в сером минивене Renault.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Шоу-бизнес
67-летняя Ирина Аллегрова шокировала публику смелым декольте
67-летняя певица выбрала эффектное длинное чёрное платье, расшитое пайетками.
Игры
Анонсирована новая часть BioShock
Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Общество