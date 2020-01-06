Общество

УтроNewsУтроNewsРаспределены субсидии на строительство медучреждений

Глава Кабинета министров РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое утверждает распределение более 95 миллиардов рублей субсидий на строительство объектов здравоохранения, передает корреспондент УтроNеws. Документ был опубликован на сайте Правительства России.
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Медведев подписал распоряжение о субсидиях на строительство медучреждений

Вести.Ruвчера в 06:07

Медведев направил 95 млрд рублей на строительство медучреждений

News.ruвчера в 05:07

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

RT на русскомвчера в 04:13

Медведев направил 95 млрд руб на строительство медучреждений

SM Newsвчера в 03:52

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Российская газетавчера в 03:51

Регионам выделят более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения

Парламентская газетавчера в 03:46

Медведев распределил 95 млрд рублей субсидий на строительство медучреждений

ТАССвчера в 03:26
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Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Дженнифер Брэйди в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.
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В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
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Путин даст старт работе газопровода «Турецкий поток»

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Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти

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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на Чикагской товарной бирже (CME) снизились после двух недель роста (-1%).
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Циципас сломал ракетку и случайно ударил отца в матче против Киргиоса

После поражения в первом сете 21-летний спортсмен ударил ракеткой по скамейке своей сборной и случайно задел отца и тренера Апостолоса Циципаса.
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Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
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