Общество
УтроNewsРаспределены субсидии на строительство медучреждений
Глава Кабинета министров РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое утверждает распределение более 95 миллиардов рублей субсидий на строительство объектов здравоохранения, передает корреспондент УтроNеws. Документ был опубликован на сайте Правительства России.
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Регионам выделят более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения
Парламентская газетавчера в 03:46
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