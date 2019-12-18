Экономика

Газета.RuГазета.RuВ 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%

Стоимость новых автомобилей в России за пять лет выросла в 1,5 раза. Причем подорожали как отечественные, так и импортные машины. Одновременно растут цены и на подержанные авто.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

За 5 лет цены на новые автомобили выросли на 54%

По мнению Сергея Целикова, в 2020 году стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5 – 7%. Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».
Автостатвчера в 02:10

Подробнее о событии

В 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%

Газета.Ruвчера в 09:54

Новые автомобили в России за 5 лет подорожали в полтора раза

Росбалтвчера в 06:20

За пять лет средняя цена нового авто в РФ выросла на 54% — СМИ

REGNUMвчера в 04:22

В России новые автомобили за пять лет подорожали в полтора раза

Аргументы и Фактывчера в 05:50

За пять лет цены на новые автомобили в России выросли на 54%

Znak.comвчера в 05:45

В России за пять лет новые автомобили подорожали на 54%

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:15

За 5 лет цены на новые автомобили выросли на 54%

Автостатвчера в 02:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Политика

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 15:10
Здоровье

В Магаданской областной больнице закончились жизненно важные лекарства

Поставки задерживаются, а на складе уже закончились препараты для искусственного питания пациентов и некоторые формы инсулина.
SM News вчера в 07:57
Политика

На пресс-конференции Путина запретили баннеры

Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть.
Российская газета 02:48
Общество

В Петербурге выведен из цеха уникальный тральщик из стеклопластика

В Санкт-Петербурге начались испытания нового корабля-тральщика.
Общественное телевидение России 02:17
Технологии

Гендиректор Microsoft стал «человеком года» по версии Financial Times

Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий", сообщается на сайте издания.
ПРАЙМ 01:56
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК вчера в 10:47
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм», Гусев набрал одно очко

В составе "Нью-Джерси" Никита Гусев записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард в 30 матчах набрал 15 (5+10) очков.
Матч ТВ вчера в 21:41
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК вчера в 16:00
Общество

В Приморье оштрафовали американцев, снимавших фильм для Discovery

В соцсетях опубликована информация о том, что сотрудники миграционного подразделения полиции задержали пять американцев с видеокамерами.
РИА Новости вчера в 19:57
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ вчера в 12:20
Политика

Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампа

В палате представителей конгресса США поддержали импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу», сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 00:00
Армия и оружие

США завладели частотами С-400 в Сирии

США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.
Lenta.ru вчера в 05:22
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Политика

Драка депутатов Рады сорвала заседание аграрного комитета

Из-за потасовки нардепов заседание комитета Рады было сорвано.
Газета.Ru 02:13
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

В Киеве в Доме футбола прошла церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:35
Экономика

Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов

Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Pravda.Ru 01:20
Политика

Киев и Донбасс не смогли согласовать обмен пленными

Представители Донбасса и Киева не смогли договориться об обмене пленными в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщила представитель ЛНР в ТКГ Ольга Кобцева 18 декабря, передает «Коммерсантъ».
Красная весна вчера в 13:58
Музыка

Стало известно, после чего Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати

Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал в интервью BBC, как рэпер Тимати попал под защиту главы Чечни Рамзана Кадырова.
Piter.tv 01:07
Общество

НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом

Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
РИА Новости вчера в 19:46
Наука

Археологи восстановили облик девушки каменного века по жвачке из смолы

Исследователи смогли восстановить облик молодой девушки каменного века по жвачке из смолы.
Evo-rus.com 01:53
Шоу-бизнес

Участники «Уральских пельменей» высказались об уходе Михалковой из шоу

Коллектив «Уральских пельменей» прокомментировал уход звезды команды, актрисы Юлии Михалковой из шоу.
ФАН 02:52
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Ведомости 02:00
Энергетика

Госдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму

Госдума приняла закон о продлении на полтора года особенностей применения законодательства о госрегулировании тарифов на газ в Крыму и Севастополе.
РИА Новости вчера в 03:02
Происшествия

В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками

Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 01:27
Здоровье

Минздрав Забайкалья пересмотрит систему зарплат врачам и медработникам

Губернатор ответил, что минздрав края планирует пересмотреть оплату и ввести систему эффективных контрактов.
Чита.Ру 02:52
Авто

Mitsubishi выпустил ограниченную серию кроссовера ASX Black Edition

Компания Mitsubishi выводит на рынок лимитированную серию кроссовера ASX/RVR. Новинка получила название Black Edition.
Новые автомобили вчера в 22:50
Общество

Производители шампанского предупредили о резком спаде производства

Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Спорт

Глава Геральдического совета предложил создать олимпийский флаг России

Геральдический совет при президенте России готов участвовать в создании специального флага, под которым российские спортсмены могут выступать на крупных международных соревнованиях, заявил глава совета Георгий Вилинбахов в эфире телеканала НТВ.
REGNUM 16 декабря в 04:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное