По мнению Сергея Целикова, в 2020 году стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5 – 7%. Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

с чего всё началось

Стоимость новых автомобилей в России за пять лет выросла в 1,5 раза. Причем подорожали как отечественные, так и импортные машины. Одновременно растут цены и на подержанные авто.

В 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%

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