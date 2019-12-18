Экономика
Газета.RuВ 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%
Стоимость новых автомобилей в России за пять лет выросла в 1,5 раза. Причем подорожали как отечественные, так и импортные машины. Одновременно растут цены и на подержанные авто.
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с чего всё началось
По мнению Сергея Целикова, в 2020 году стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5 – 7%. Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».Автостатвчера в 02:10
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Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Здоровье
В Магаданской областной больнице закончились жизненно важные лекарства
Поставки задерживаются, а на складе уже закончились препараты для искусственного питания пациентов и некоторые формы инсулина.
Политика
На пресс-конференции Путина запретили баннеры
Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть.
Общество
В Петербурге выведен из цеха уникальный тральщик из стеклопластика
В Санкт-Петербурге начались испытания нового корабля-тральщика.
Технологии
Гендиректор Microsoft стал «человеком года» по версии Financial Times
Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий", сообщается на сайте издания.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм», Гусев набрал одно очко
В составе "Нью-Джерси" Никита Гусев записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард в 30 матчах набрал 15 (5+10) очков.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Общество
В Приморье оштрафовали американцев, снимавших фильм для Discovery
В соцсетях опубликована информация о том, что сотрудники миграционного подразделения полиции задержали пять американцев с видеокамерами.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Политика
Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампа
В палате представителей конгресса США поддержали импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу», сообщается на сайте РИА Новости.
Армия и оружие
США завладели частотами С-400 в Сирии
США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Политика
Драка депутатов Рады сорвала заседание аграрного комитета
Из-за потасовки нардепов заседание комитета Рады было сорвано.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
В Киеве в Доме футбола прошла церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
Экономика
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Политика
Киев и Донбасс не смогли согласовать обмен пленными
Представители Донбасса и Киева не смогли договориться об обмене пленными в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщила представитель ЛНР в ТКГ Ольга Кобцева 18 декабря, передает «Коммерсантъ».
Музыка
Стало известно, после чего Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати
Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал в интервью BBC, как рэпер Тимати попал под защиту главы Чечни Рамзана Кадырова.
Общество
НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом
Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Наука
Археологи восстановили облик девушки каменного века по жвачке из смолы
Исследователи смогли восстановить облик молодой девушки каменного века по жвачке из смолы.
Шоу-бизнес
Участники «Уральских пельменей» высказались об уходе Михалковой из шоу
Коллектив «Уральских пельменей» прокомментировал уход звезды команды, актрисы Юлии Михалковой из шоу.
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Энергетика
Госдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму
Госдума приняла закон о продлении на полтора года особенностей применения законодательства о госрегулировании тарифов на газ в Крыму и Севастополе.
Происшествия
В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками
Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.
Здоровье
Минздрав Забайкалья пересмотрит систему зарплат врачам и медработникам
Губернатор ответил, что минздрав края планирует пересмотреть оплату и ввести систему эффективных контрактов.
Авто
Mitsubishi выпустил ограниченную серию кроссовера ASX Black Edition
Компания Mitsubishi выводит на рынок лимитированную серию кроссовера ASX/RVR. Новинка получила название Black Edition.
Общество
Производители шампанского предупредили о резком спаде производства
Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Спорт
Глава Геральдического совета предложил создать олимпийский флаг России
Геральдический совет при президенте России готов участвовать в создании специального флага, под которым российские спортсмены могут выступать на крупных международных соревнованиях, заявил глава совета Георгий Вилинбахов в эфире телеканала НТВ.