Экономика
Газета.RuВ 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%
Стоимость новых автомобилей в России за пять лет выросла в 1,5 раза. Причем подорожали как отечественные, так и импортные машины. Одновременно растут цены и на подержанные авто.
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с чего всё началось
По мнению Сергея Целикова, в 2020 году стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5 – 7%. Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».Автостатвчера в 02:10
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Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест
Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.
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Производители предупредили о резком спаде производства шампанского
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Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
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В РФ выходит девятый эпизод «Звездных войн»
В России 19 декабря выходит в прокат заключительный эпизод новой трилогии киносаги «Звездные войны».
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В Амурской области 31 декабря сделали выходным днем
Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил 31 декабря выходным днем. На такое решение он пошел, после проведения опроса на эту тему.
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Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
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Актриса Мейтленд Уорд объяснила, что ушла из Disney в порно ради денег
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Трехсторонняя контактная группа возобновила переговоры в Минске
В ходе переговоров глав России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» были достигнуты договоренности о прекращении огня на Донбассе, разминировании и обмене пленными по формуле «всех установленных на всех установленных».
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В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
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31 декабря в Татарстане решили сделать выходным, соответствующее распоряжение сегодня подписал Президент РТ.
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«Барселона» и «Реал» сыграли вничью со счетом 0:0
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Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
Здоровье
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
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Инсайдеры раскрыли новогодние планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Инсайдеры рассказали, как проведут свои новогодние каникулы принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, которым пришлось много работать из-за отъезда принца Гарри и Меган Маркл.
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Политика
Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
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В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
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По информации ТАСС, суд во Владивостоке оштрафовал пятерых граждан США на 2 тыс. рублей. Американцы снимали фильм для канала Discovery.
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При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
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Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
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Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры
Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.