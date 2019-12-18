Экономика

Газета.RuГазета.RuВ 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%

Стоимость новых автомобилей в России за пять лет выросла в 1,5 раза. Причем подорожали как отечественные, так и импортные машины. Одновременно растут цены и на подержанные авто.
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с чего всё началось

За 5 лет цены на новые автомобили выросли на 54%

По мнению Сергея Целикова, в 2020 году стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5 – 7%. Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».
Автостатвчера в 02:10

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В России новые автомобили за пять лет подорожали в полтора раза

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Росбалтвчера в 06:20

В России за пять лет новые автомобили подорожали на 54%

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:15

В 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%

Газета.Ruвчера в 09:54

За пять лет цены на новые автомобили в России выросли на 54%

Znak.comвчера в 05:45

За пять лет средняя цена нового авто в РФ выросла на 54% — СМИ

REGNUMвчера в 04:22

За 5 лет цены на новые автомобили выросли на 54%

Автостатвчера в 02:10
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