Энергетика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнВ 2020 году ожидается историческое падение спроса на газ

В текущем году цена на природный газ может снизиться на 4%. Это падение станет самым большим за всю историю глобального газового рынка, считают в Международном энергетическом агентстве (МЭА).
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