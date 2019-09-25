Экономика

Аргументы неделиАргументы неделиВ 2020 году пенсионерам повысят прожиточный минимум

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии со статьей 4 федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на 2020 год в размере 9311,0 рубля», - сказано в проекте федерального бюджета на три года.
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