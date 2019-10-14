Экономика
Ариг УсВ 2020 году планируют запустить ипотеку со ставкой 0,1%
Объём финансирования из бюджета составит 1 млрд. Минсельхоз ожидает, что механизм льготной сельской ипотеки заработает в России с 1 января 2020 года. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.
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Сельскую ипотеку со ставкой 0,1% планируют запустить в 2020 году
Московский Комсомолец14 октября в 04:27
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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
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Эрдоган отказался встречаться с Пенсом
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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