Экономика

Ариг УсАриг УсВ 2020 году планируют запустить ипотеку со ставкой 0,1%

Объём финансирования из бюджета составит 1 млрд. Минсельхоз ожидает, что механизм льготной сельской ипотеки заработает в России с 1 января 2020 года. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.
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