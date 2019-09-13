Экономика

Большое РадиоБольшое РадиоВ 2020 году размер материнского капитала составит 466 тыс. 617 рублей

В 2020 году Правительство РФ увеличит материнский капитал на 3,8%. В следующем году размер материнского капитала составит 466 тысяч 617 рублей.
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Размер материнского капитала в 2020 году увеличится до 466 тысяч рублей

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:14, Вашингтон
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Татьяна Голикова
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