Экономика
Комсомольская правдаВ 2020 году социальные пенсии проиндексируют на 7%
Социальная пенсия в 2020 году будет проиндексирована на 7%, а социальные выплаты ветеранов и инвалидов - на 3,8%. Об этом говорится в материалах секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой, которые были подготовлены к заседанию трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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Страховые и социальные пенсии россиян вырастут в 2020 году более чем на 6%
Интерфакс - Россиявчера в 04:34
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Политика
Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
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Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
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РБК 12 сентября в 08:06
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На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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Кино
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Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru 12 сентября в 13:00
Авто
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Стала известна стоимость нового грузового автомобиля КамАЗ-54901.
Vevby.ru вчера в 07:19
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Газета.Ru 12 сентября в 09:37
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Илья Глинников оплатил штрафы на 100 тыс. рублей
Актер Илья Глинников, ставший известным после роли в сериале «Интерны», собрал 139 неоплаченных штрафов ГИБДД и чуть было не лишился машины.
Телеканал 360° вчера в 16:40
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Происшествия
В республике Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в 30 километрах от села Акташ в республике Алтай, пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба МЧС республики.
РИА Новости вчера в 02:37
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
Композиция «Богемская рапсодия» (Bohemian rhapsody) британской рок-группы Queen вошла в «Культурный норматив школьника» – специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы.
МИР 24 вчера в 11:14
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Ученые выяснили причину набора веса с возрастом
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Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы
Красная весна вчера в 17:54
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В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском вчера в 06:39
Гаджеты
Honor посоветовал не жертвовать почкой ради нового iPhone 11 Pro
Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.
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Космос
OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура
Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.
ТАСС 12 сентября в 19:40
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Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
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Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.
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Зеленский пообещал бороться за возвращение Крыма
По словам украинского лидера, существует «несколько форматов, несколько идей» по решению вопроса, однако озвучивать их президент Украины отказался, отметив, что будет бороться за возвращение Крыма «не только словами».
Красная весна вчера в 05:22
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Индия планирует запустить производство российских самолетов Ил-114
Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов.
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В Казахстане четверо военных ранены при хлопке на сгоревшем арсенале
РИА Новости вчера в 21:05
Хоккей
Кудашов назвал состав СКА на суперматч с московскими «армейцами»
Главный тренер СКА Алексей Кудашов назвал состав команды на суперматч против московского ЦСКА.
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Эдвард Сноуден назвал условие для возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, вернулся бы в Соединенные Штаты, если бы мог рассчитывать на объективное рассмотрение его дела.
Инфорос вчера в 03:39
Экономика
Дефицит американского бюджета превысил $1 трлн впервые за 7 лет
Дефицит государственного бюджета США достиг $1 трлн, сообщает The Wall Street Journal.
РБК вчера в 11:33