Экономика
ИнтерфаксСоциальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тысяч рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отметила вице-премьер. В апреле 2019 года социальные пенсии в России были проиндексированы на 2%.
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Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут в 2020 году до 16,4 тыс. рублей
ТАСС13 сентября в 05:02
Страховые и социальные пенсии россиян вырастут в 2020 году более чем на 6%
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Коммерсантъ Новосибирск 00:02
Экономика
Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян
Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).
РБК вчера в 23:30
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Завершен второй этап поставок С-400 в Турцию
Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок российских ЗРК С-400.
Взгляд.ру вчера в 06:30
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Роналду расплакался во время просмотра видео со своим умершим отцом
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций, когда во время интервью ему показали видео с его покойным отцом, сообщает Fourfourtwo.
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РИА Новости вчера в 22:49
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Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.
Cyber.sports.ru вчера в 14:31
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
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