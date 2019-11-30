Экономика
Петербургский дневникВ 2020 году спрос на ипотечные каникулы среди россиян вырастет
Спрос на ипотечные каникулы может вырасти в ближайшее время. Как полагают эксперты, произойти это может в 2020 году, передает «Царьград».
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Спрос на "ипотечные каникулы" в 2020 году повысится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан о данной возможности. Такое мнение выразили ТАСС опрошенные эксперты.ТАССвчера в 20:02
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Эксперты прогнозируют рост спроса на ипотечные каникулы среди россиян в 2020 году
Комсомольская правда01:41
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