Спрос на "ипотечные каникулы" в 2020 году повысится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан о данной возможности. Такое мнение выразили ТАСС опрошенные эксперты.

с чего всё началось

Спрос на ипотечные каникулы может вырасти в ближайшее время. Как полагают эксперты, произойти это может в 2020 году, передает «Царьград».

В 2020 году спрос на ипотечные каникулы среди россиян вырастет

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