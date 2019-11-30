Экономика

Петербургский дневникПетербургский дневникВ 2020 году спрос на ипотечные каникулы среди россиян вырастет

Спрос на ипотечные каникулы может вырасти в ближайшее время. Как полагают эксперты, произойти это может в 2020 году, передает «Царьград».
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Эксперты прогнозируют рост спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

Спрос на "ипотечные каникулы" в 2020 году повысится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан о данной возможности. Такое мнение выразили ТАСС опрошенные эксперты.
ТАССвчера в 20:02

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Эксперты прогнозируют рост спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

ТАССвчера в 20:02

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Lenta.ruвчера в 20:54

Спрос на ипотечные каникулы в 2020 году может увеличиться

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Рост спроса на ипотечные каникулы предсказали в России

Газета.Ruвчера в 22:50

В России ожидают увеличения спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

REGNUMвчера в 23:40

Эксперты прогнозируют рост спроса на ипотечные каникулы среди россиян в 2020 году

Комсомольская правда01:41

«Люди стали грамотнее»: В 2020 году в России вырастет спрос на ипотечные каникулы - банки

Царьград06:50
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