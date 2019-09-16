В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств. Об этом сообщила главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В 2020 году средства ФНБ могут инвестировать в экономику

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