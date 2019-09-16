Финансы
REGNUMВ 2020 году средства ФНБ могут инвестировать в экономику
В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств. Об этом сообщила главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 09:14, Вашингтон
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.
Neva.Today вчера в 03:05
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Палату Анастасии Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
Палату актрисы Анастасии Заворотнюк в частной московской больнице взяли под круглосуточную охрану.
Дни24 07:12
Фигурное катание
Российские гимнастки стали победительницами чемпионата мира
Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.
Moi-portal.ru 01:40
Здоровье
Трехлетней российской девочке удалили опухоль размером с кулак
В Нижнем Новгороде хирурги детской областной клинической больницы успешно удалили трехлетней девочке нейрогенную опухоль (новообразование из нервной ткани) размером с кулак.
Lenta.ru 06:37
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
RT на русском 07:03
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем
Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.
Ugpressa.ru 16 сентября в 03:58
Космос
Сатурн продолжат терять свои кольца
Ридус 08:22
Здоровье
Онищенко оценил прогноз онколога о скачке смертности в России от рака
Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что в России начали исчезать ежедневно необходимые лекарства для лечения онкологических заболеваний.
РИА Новости 08:55
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Происшествия
Под Краснодаром нашли останки 20 человек
Под Краснодаром в районе торгово-развлекательного комплекса местные жители обнаружили останки около двух десятков человек, в том числе 20 черепов.
Российская газета 06:31
Теннис
Шарапова назвала своим домом США, а не Россию
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает своим домом Соединённые Штаты Америки, а не Россию.
News.ru 08:40
Происшествия
Полковник ФСБ-миллиардер начал сотрудничать со следствием
Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин начал сотрудничать со следствием.
Lenta.ru 06:27
Футбол
«Зенит» начнет матч с «Рубином» с минуты молчания в память о Риксене
Матч 10-го тура РПЛ «Зенит» – «Рубин» начнется с минуты молчания.
Бомбардир.ру 08:36
Происшествия
ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Экономика
России напророчили удлинение рабочей недели
В сложившихся условиях при минимальной безработице и сокращении численности рабочей силы стоит, наоборот, готовиться к увеличению рабочей недели.
Lenta.ru 09:00
Армия и оружие
CNN: у США есть данные о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ
Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.
RT на русском вчера в 14:16
Интернет
Большинство россиян беспокоится за свою приватность в Сети
По данным опроса, больше 80% россиян не хотят, чтобы об их действиях в Сети знали даже друзья, и используют различные методы защиты.
Экономика сегодня 06:58
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Происшествия
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Армия и оружие
В Германии начало работу новое командование НАТО
Новое командование НАТО начало работу в городе Ульм в Германии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Североатлантического альянса.
ТАСС вчера в 14:59
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Российская газета 07:29