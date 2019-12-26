Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaВ 2020 году тарифы ЖКХ опять вырастут

В уходящем году тарифы повышались дважды, благодаря росту НДС на 2%. В регионах цены на некоторые коммунальные услуги могут различаться, однако они не должны быть выше индексов, установленных законодательством.
Читать в источнике
Комментировать1490
с чего всё началось

Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия25 декабря в 16:17

Подробнее о событии

В ФАС оценили рост тарифов на коммуналку в России в 2020 году

РБК26 декабря в 01:55

В ФАС рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новости25 декабря в 22:07

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известия25 декабря в 18:20

Стоимость услуг ЖКХ повысится в 2020 году

Телеканал 360°25 декабря в 18:33

Россиянам пообещали повышение цен на услуги ЖКХ в 2020 году

URA.Ru25 декабря в 17:29

Плюс 4%: в 2020 году в РФ вырастут тарифы ЖКХ

РЕН ТВ25 декабря в 21:02

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ru25 декабря в 17:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика

ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян

Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
BFM.ru 11:37
Политика

Киев заявил о намерении согласовать обмен «всех на всех» в Донбассе

Киев продолжит работу для согласования в рамках следующей встречи в нормандском формате обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех», заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
RT на русском 11:25
Политика

США предостерегли КНДР от новых ракетных испытаний

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил о готовности Соединённых Штатов к реакции в случае новых ракетных испытаний КНДР.
RT на русском 11:44
Футбол

Вест Хэм — Лестер 1:2

Руководство «Вест Хэма» провело переговоры с Дэвидом Мойесом, которым хочет заменить главного тренера команды Мануэля Пеллегрини.
Metaratings 27 декабря в 16:19
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»

Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
РБК вчера в 15:54
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 01:00
Происшествия

Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

РИА Новости 02:17
Общество

«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг»

"Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.
Вести.Ru 11:33
Происшествия

В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку

Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
ТАСС 04:53
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Газета.Ru 00:47
Футбол

«Ман Сити» – «Шеффилд Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 21:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:00 по московскому времени.
Sports.ru 05:30
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Известия вчера в 00:32
Культура

Умер народный артист Константин Юченков

Газета.Ru 07:03
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru 08:30
Футбол

Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ все еще четвертый, и мы хотим большего»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от победы над "Арсеналом" в матче 20-го тура чемпионата Англии (2:1).
Спорт-Экспресс 11:44
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Общество

Москвичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

РБК вчера в 08:32
Хоккей

Александр Гулявцев: «Есть у нас с повреждениями ребята, но они полностью отдаются игре»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:0). — Последний матч уходящего года был.
Спорт-Экспресс 08:03
Шоу-бизнес

Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк

После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Накануне.Ru вчера в 05:59
Общество

Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году

Интерфакс 04:04
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru 07:48
Происшествия

В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга

ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.
Вести.Ru 03:08
Хоккей

Сборная Казахстана разгромно уступила Финляндии на МЧМ-2020

ГЛАС.RU 11:52
Шоу-бизнес

Поклонники подозревают, что Анна Курникова снова беременна

Анна Курникова и Энрике Иглесиас тщательно скрывают свою личную жизнь. Однако папарацци не теряют интереса к этой паре.
Woman.ru 27 декабря в 13:03
Политика

В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией

Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Lenta.ru 05:21
Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
RT на русском 05:44
Авто

На Украине выставлен на продажу уникальный ВАЗ-2109

Необычный хэтчбек ВАЗ-2109 был выставлен на продажу в Старобельске Луганской области.
Тарантас Ньюс 05:12
Здоровье

Обнародован график работы курских медучреждений в праздники

На сайтах курских медучреждений размещена информация с графиками работы в выходные и праздничные дни с 28 декабря по 8 января.
Kursk.com вчера в 12:09
Здоровье

Медиками определены основные запреты в пище для гипертоников

Медицинскими специалистами определены и названы три главных категорических запрета в рационе питания для людей-гипертоников.
Ugpressa.ru 27 декабря в 22:55
Политика

Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина

Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).
Вести.Ru 07:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное