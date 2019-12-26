Общество

ToDay News UfaToDay News UfaВ 2020 году тарифы ЖКХ опять вырастут

В уходящем году тарифы повышались дважды, благодаря росту НДС на 2%. В регионах цены на некоторые коммунальные услуги могут различаться, однако они не должны быть выше индексов, установленных законодательством.
Читать в источнике
Комментировать1489
с чего всё началось

Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия25 декабря в 16:17

Подробнее о событии

В ФАС оценили рост тарифов на коммуналку в России в 2020 году

РБК26 декабря в 01:55

В ФАС рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новости25 декабря в 22:07

Стоимость услуг ЖКХ повысится в 2020 году

Телеканал 360°25 декабря в 18:33

Плюс 4%: в 2020 году в РФ вырастут тарифы ЖКХ

РЕН ТВ25 декабря в 21:02

Россиянам пообещали повышение цен на услуги ЖКХ в 2020 году

URA.Ru25 декабря в 17:29

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известия25 декабря в 18:20

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ru25 декабря в 17:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:33, Ашберн
Экономика

Осипов заявил о росте забайкальской экономики в 2019 году

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время интервью на «России 24» 29 декабря заявил, что в 2019 году экономика региона была на подъёме.
Чита.Ру 07:30
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Газета.Ru 00:47
Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся

Российская газета 09:04
Политика

Путин рассказал, как строили Крымский мост

Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:17
Общество

Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек

В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
REGNUM 08:50
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Политика

Киев подвел итоги обмена пленными с Донбассом

Обмен пленными между Киевом и Донбассом начался около 12:00 мск. В ДНР сообщали, что получили 60 человек, а передали — 51.
РБК 09:25
Политика

Задержанный на Украине севастополец вернулся в РФ при обмене пленными

Житель Севавтосоля Степан Резуник, который был задержан украинскими силовиками по подозрению в участии в крымском народном ополчении, возвращается домой после обмена пленными, который был совершен в Донбассе, 29 декабря.
Московский Комсомолец 08:33
Общество

Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
ТАСС вчера в 15:36
Авто

Назвали автомобили, которые покинули Россию в 2019 году

Чего только стоит уход компании Ford с рынка легковушек России, а ведь бренд предлагал не одну и не две модели.
Tvoe-avto.com вчера в 09:40
Культура

Умер народный артист Константин Юченков

Газета.Ru 07:03
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах.
РИА Новости вчера в 22:34
Общество

В 20 городах Украины снизят тарифы на отопление

Власти 20 городов Украины приняли решение о корректировке тарифов на отопление, что позволит уменьшить стоимость коммунальных платежей для населения, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.
Rambler News Service 09:05
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото разорванного грудного импланта

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей страничке в Instagram показала фото разорванного грудного импланта.
Газета Metro вчера в 09:52
Политика

Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту

Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января.
РБК 08:41
Общество

Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной

Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
Взгляд.ру 08:01
Происшествия

Пропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

РИА Новости 09:08
Происшествия

Рейсовый автобус из Петербурга съехал в кювет в Эстонии

На 30-м километре шоссе Таллин - Нарва съехал в кювет рейсовый автобус, следовавший из Санкт-Петербурга.
Российская газета 03:18
Происшествия

Рекордное количество массовых убийств произошло в США в 2019 году

News.ru вчера в 16:36
Происшествия

Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды

Газета.Ru 02:17
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Известия 27 декабря в 17:25
Политика

Украинский террорист Сенцов считает обмен пленными несправедливым

Напомним, украинский журналист Олег Сенцов был осужден на 20 лет в России за подготовку теракта в Крыму в составе террористической группы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но был помилован и освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года.
Красная весна 08:14
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru 07:48
Здоровье

Врач рассказала о пользе и вреде красной икры для здоровья

По словам специалиста, в красной икре содержится множество необходимых организму человека веществ: витамины А, D, Е, К, а также йод, калий, кальций и фосфор.
Волгоградская правда 02:47
Футбол

Кононов может возглавить брестское «Динамо»

Сообщается, что бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов, который находится в данный момент без клуба, может вернуться к работе.В ближайшее время специалист может возглавить брестское «Динамо».
Soccer.ru 05:05
Единоборства

Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
REGNUM 00:56
Экономика

Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику

«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
ПолитРоссия вчера в 07:28
Общество

В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией

Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Lenta.ru 05:21
Фигурное катание

Анна Щербакова победила на чемпионате России по фигурному катанию

Фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию.
Pravda.Ru вчера в 10:22
Гаджеты

Новые эксперименты Samsung C-Lab включают набор текста через камеру смартфона и сканер кожи головы

Как следует из названия, он использует камеру для автопортретов на смартфоне и ИИ для преобразования движений пальцев в набор текста с несуществующей клавиатуры.
3DNews 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное