В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

с чего всё началось

В уходящем году тарифы повышались дважды, благодаря росту НДС на 2%. В регионах цены на некоторые коммунальные услуги могут различаться, однако они не должны быть выше индексов, установленных законодательством.

В 2020 году тарифы ЖКХ опять вырастут

Шоу-бизнес Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.

Общество Пользователи госуслуг утекли в сеть «Дыра» в безопасности была не закрыта с начала декабря В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей госуслуг одного из российских регионов.

Политика Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.

Шоу-бизнес Пугачева не пришла на похороны Галины Волчек «Моя жена Алла Борисовна Пугачева просто не нашла сил прийти на похороны Галины Волчек» — заявил муж певицы Максим Галкин порталу «Современник».

Гаджеты Рассекречена дата выхода умных часов Amazfit Bip Ранее сообщалось, что в Huami готовятся к презентации модели умных часов – Amazfit Bip S. Теперь разработчики объявили официальную дату выхода устройства.

Экономика Bloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires.

Общество Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.