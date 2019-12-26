Общество

ToDay News UfaToDay News UfaВ 2020 году тарифы ЖКХ опять вырастут

В уходящем году тарифы повышались дважды, благодаря росту НДС на 2%. В регионах цены на некоторые коммунальные услуги могут различаться, однако они не должны быть выше индексов, установленных законодательством.
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с чего всё началось

Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия25 декабря в 16:17

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