Общество
ToDay News UfaВ 2020 году тарифы ЖКХ опять вырастут
В уходящем году тарифы повышались дважды, благодаря росту НДС на 2%. В регионах цены на некоторые коммунальные услуги могут различаться, однако они не должны быть выше индексов, установленных законодательством.
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с чего всё началось
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).Известия25 декабря в 16:17
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