Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaВ 2020 году тарифы ЖКХ опять вырастут

В уходящем году тарифы повышались дважды, благодаря росту НДС на 2%. В регионах цены на некоторые коммунальные услуги могут различаться, однако они не должны быть выше индексов, установленных законодательством.
Читать в источнике
Комментировать1491
с чего всё началось

Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия25 декабря в 16:17

Подробнее о событии

В ФАС оценили рост тарифов на коммуналку в России в 2020 году

РБК26 декабря в 01:55

В ФАС рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новости25 декабря в 22:07

Россиянам пообещали повышение цен на услуги ЖКХ в 2020 году

URA.Ru25 декабря в 17:29

Стоимость услуг ЖКХ повысится в 2020 году

Телеканал 360°25 декабря в 18:33

Плюс 4%: в 2020 году в РФ вырастут тарифы ЖКХ

РЕН ТВ25 декабря в 21:02

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известия25 декабря в 18:20

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ru25 декабря в 17:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
Общество

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Rambler News Service 26 декабря в 10:03
Происшествия

На Дунайском путепроводе водитель Skoda на ходу взорвал петарду

Сегодня днем на Дунайском путепроводе между двумя водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого водитель Skoda бросил петарду на дорогу.
Телеканал Санкт-Петербург 14:29
Происшествия

Трамп прокомментировал нападение у дома раввина в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее в Нью-Йорке нападение у дома раввина. Об этом он написал в своем Twitter.
Газета.Ru 14:37
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru 27 декабря в 09:03
Экономика

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
РБК 26 декабря в 05:39
Игры

В Epic Games Store началась раздача The Talos Principle

CyberSport.ru 11:20
Происшествия

В Техасе произошла стрельба в церкви

RT на русском 14:36
Происшествия

В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга

В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
Газета.Ru 02:47
Политика

Две женщины отказались возвращаться на Украину по обмену пленными

Женщины Ольга Терлецкая и Марина Волкова, которых планировалось передать Украине в рамках обмена пленными, отказались возвращаться на Украину.
Красная весна 09:01
Спорт

Вестберг обвинил Большунова в повреждении своей палки на «Тур де Ски»

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг обвинил Александра Большунова в том, что россиянин сломал ему палку во время четвертьфинального забега в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки "Тур де Ски".
РИА Новости 14:04
Политика

Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»

Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
РИА Новости 13:12
Происшествия

В серьезном ДТП на КАД погиб водитель

В Санкт-Петербурге на внутреннем кольце КАД в Выборгском районе Skoda влетела в несколько препятствий, отчего машина превратилась в хлам, а водитель погиб.
АБН 14:41
Политика

В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции

РИА Новости 14:15
Политика

Путин поблагодарил Трампа за информацию о готовящихся терактах в РФ

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за информацию, переданную по линии спецслужб, которая помогла предотвратить теракты в России.
News.ru 11:10
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
РБК 14:39
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
Коммерсантъ 12:58
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии

Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 14:56
Политика

Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев

РИА Новости 15:19
Политика

Максакова: Журова «утонула» в баночках мочи с мельдонием

Рамблер 12:07
Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков написали письмо руководству ВФЛА

Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене написали руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) открытое письмо.
Коммерсантъ 11:30
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru 08:30
Армия и оружие

Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео

В Сети появилось видео удара американской противотанковой ракеты TOW по танку Т-62 в Сирии.
РИА Новости 26 декабря в 05:28
Происшествия

Обстрелян дом брата главы администрации президента Абхазии

Был обстрелян дом Тамаза Барцица, брата руководителя администрации президента Абхазии Беслана Барцица.
РЕН ТВ 15:23
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 26 декабря в 12:19
Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Газета.Ru 11:08
Общество

Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера

Как сообщает издание The Mirror, роды у британца принял доктор-трансгендер.
Lenta.ru 04:26
Шоу-бизнес

Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату

Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Вечерний курьер вчера в 13:39
Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Российская газета 08:57
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Газета.Ru 00:47
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное