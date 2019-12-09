Общество

АСН24АСН24В 2020 году в Амурской области подорожает электроэнергия

Тарифы на электроэнергию в Амурской области в 2020 году вырастут. Региональное управление государственного регулирования цен и тарифов опубликовало соответствующий приказ.
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В 2020 году в Амурской области вырастет стоимость электроэнергии

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В Приамурье пришла «Сила Сибири»: цена на газ для населения вырастет

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В 2020 году в Амурской области подорожает электроэнергия

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В 2020 году электричество станет дороже для амурчан

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Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
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В городе Кинешма Ивановской области по пути из школы пропал восьмилетний мальчик.
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В Брянской области возбуждено уголовное дело из-за смерти заключенного одной из исправительных колоний.
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В офисе Зеленского сообщили о ходе переговоров в «нормандском формате»

По словам Тимошенко, встреча лидеров Германии, России, Франции и Украины продлится еще несколько часов.
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Британцы заподозрили Россию в причастности к утечке важных документов

Британские спецслужбы изучают возможную причастность России к утечке документов Министерства внешней торговли Соединенного королевства.
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