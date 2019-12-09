Тарифы на электроэнергию в Амурской области в 2020 году вырастут. Региональное управление государственного регулирования цен и тарифов опубликовало соответствующий приказ.

В 2020 году в Амурской области подорожает электроэнергия

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