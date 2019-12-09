Экономика
Амур.инфоВ 2020 году в Амурской области подорожает газ
Планируется, что он будет подписан 13 декабря. Судя по проекту документа, плата за газ в регионе подорожает с 1 июля 2020 года. Как сообщало Амур.инфо, в октябре 2019 года правительство РФ установило индексы роста платы за ЖКХ в 2020 году для регионов России.
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Происшествия
Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей
"Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова", - сказал защитник.
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Starliner
Происшествия
В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о «минировании»
Не менее 13 школ в разных районах Москвы начали проверять правоохранители после получения анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире
Внутрипартийное голосование прошло 8 декабря. Как отмечает CNN, Марин станет самым молодым премьер-министром в мире.
Футбол
Тедеско прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Ростова»
Наставник «Спартака» Доменико Тедеско высказался о разгромном поражении от «Ростова» в рамках 19-го тура чемпионата России.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Футбол
Егоров прокомментировал судейство в матче «Краснодар» — ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мыслями о спорных эпизодах в матче 18-го тура чемпионата России «Краснодар» – ЦСКА (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе Василием Казарцевым.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Транспорт
Проезд по МЦД вновь стал платным
С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Гаджеты
Кулер Thermalright Frost Spirit оснащён двухсекционным радиатором
Изделие относится к башенному типу. Оно оснащено довольно массивным радиатором, который имеет двухсекционную конструкцию.
Общество
Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох
Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Общество
Зимняя погода придет в Москву 12 декабря
В новость были внесены изменения (12:53 время мск) — обновлена информация по тексту.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Политика
Утверждена продолжительность встречи в «нормандском формате»
После встречи в «нормандском формате» предполагается встреча Путина и Зеленского.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию
Младшая дочь Лидии Федосевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, в 51 год выглядит моложе своих лет.
Политика
Лидия Михеева стала новым секретарем Общественной палаты РФ
В октябре пост секретаря ОП РФ покинул Валерий Фадеев, он был назначен председателем Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества.
Политика
Возле офиса президента Украины продолжается акция оппозиции
Общество
Хищение бюджета могут приравнять к госизмене в России
Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с предложение приравнять хищение денег из бюджета к госизмене.
Авто
McLaren представила новый дорожный суперкар 620R
Первую «сотню» новинка набирает всего за 2,9 секунды. Новый McLaren 620R был построен на базе гоночной модели 570S GT4.
Космос