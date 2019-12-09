Экономика

Амур.инфоАмур.инфоВ 2020 году в Амурской области подорожает газ

Планируется, что он будет подписан 13 декабря. Судя по проекту документа, плата за газ в регионе подорожает с 1 июля 2020 года. Как сообщало Амур.инфо, в октябре 2019 года правительство РФ установило индексы роста платы за ЖКХ в 2020 году для регионов России.
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В 2020 году в Амурской области вырастет стоимость электроэнергии

Амур.инфовчера в 23:11

В Приамурье пришла «Сила Сибири»: цена на газ для населения вырастет

REGNUM02:03
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 06:49, Ашберн
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

"Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова", - сказал защитник.
ТАСС 04:33
Спорт

WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Газета.Ru 05:22
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 07 декабря в 05:22
Космос

В США перенесли запуск космического корабля Starliner

Мойка78 06 декабря в 20:56
Происшествия

В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о «минировании»

Не менее 13 школ в разных районах Москвы начали проверять правоохранители после получения анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:05
Политика

Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире

Внутрипартийное голосование прошло 8 декабря. Как отмечает CNN, Марин станет самым молодым премьер-министром в мире.
Газета Metro 06:14
Футбол

Тедеско прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Ростова»

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско высказался о разгромном поражении от «Ростова» в рамках 19-го тура чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 16:50
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Футбол

Егоров прокомментировал судейство в матче «Краснодар» — ЦСКА

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мыслями о спорных эпизодах в матче 18-го тура чемпионата России «Краснодар» – ЦСКА (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе Василием Казарцевым.
Чемпионат 06:15
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Транспорт

Проезд по МЦД вновь стал платным

С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Интерфакс вчера в 21:00
Армия и оружие

Шойгу сообщил об усилении воздушной части ядерной триады России

РБК 06:15
Гаджеты

Кулер Thermalright Frost Spirit оснащён двухсекционным радиатором

Изделие относится к башенному типу. Оно оснащено довольно массивным радиатором, который имеет двухсекционную конструкцию.
3DNews 01:34
Общество

Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох

Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
Lenta.ru вчера в 22:27
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Общество

Зимняя погода придет в Москву 12 декабря

В новость были внесены изменения (12:53 время мск) — обновлена информация по тексту.
ТАСС 04:26
Происшествия

Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:55
Политика

Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока»

РИА Новости 05:02
Политика

Утверждена продолжительность встречи в «нормандском формате»

После встречи в «нормандском формате» предполагается встреча Путина и Зеленского.
Красная весна 03:39
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс 03:34
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию

Младшая дочь Лидии Федосевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, в 51 год выглядит моложе своих лет.
Shraibikus News 02:28
Политика

Лидия Михеева стала новым секретарем Общественной палаты РФ

В октябре пост секретаря ОП РФ покинул Валерий Фадеев, он был назначен председателем Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества.
Российская газета 02:59
Политика

Возле офиса президента Украины продолжается акция оппозиции

Аргументы и Факты 03:34
Армия и оружие

ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости 01:48
Общество

Хищение бюджета могут приравнять к госизмене в России

Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с предложение приравнять хищение денег из бюджета к госизмене.
Газета.Ru 02:26
Авто

McLaren представила новый дорожный суперкар 620R

Первую «сотню» новинка набирает всего за 2,9 секунды. Новый McLaren 620R был построен на базе гоночной модели 570S GT4.
Тарантас Ньюс 06:41
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Ученые доказали существование Бога

Shraibikus News 07 декабря в 02:27
Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
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