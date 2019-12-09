Планируется, что он будет подписан 13 декабря. Судя по проекту документа, плата за газ в регионе подорожает с 1 июля 2020 года. Как сообщало Амур.инфо, в октябре 2019 года правительство РФ установило индексы роста платы за ЖКХ в 2020 году для регионов России.

В 2020 году в Амурской области подорожает газ

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