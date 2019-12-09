Экономика
Амур.инфоВ 2020 году в Амурской области подорожает газ
Планируется, что он будет подписан 13 декабря. Судя по проекту документа, плата за газ в регионе подорожает с 1 июля 2020 года. Как сообщало Амур.инфо, в октябре 2019 года правительство РФ установило индексы роста платы за ЖКХ в 2020 году для регионов России.
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Политика
Стала известна продолжительность нормандского саммита
Перед встречей в «нормандском формате» пройдут двусторонние переговоры между французским президентом Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, а также между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным в 17:00.
Общество
В России разработали стандарты на экологически чистые продукты
Эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Армия и оружие
Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Армия и оружие
Самолет ВВС США пролетел над секретным российским военным кораблем
Разведывательный самолет ВВС США пролетел над одним из наиболее секретных военных кораблей российского флота, который прямо сейчас находится в окрестностях Панамы.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Экономика
Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России
Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Происшествия
СМИ узнали об умершем у тела матери подростке с ДЦП в Удмуртии
Подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели умирал в одной квартирe co своей ранеe скончавшейся матерью.
Общество
Представительница ЮАР получила титул «Мисс Вселенная»
Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
Футбол
Спартак — Ростов 1:4
Счет в матче «Спартак»-«Ростов», проходящем в Ростове, после первого тайма оказался 0:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону.
Энергетика
Инвесторы продолжают покупать российские акции
Российский рынок акций будет поддерживать сезон отсечек реестров под промежуточные дивиденды, говорят аналитики.
Футбол
Радимов заявил, что зимой без «Спартака» будет скучно
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в Twitter пообщался с бывшим теннисистом Евгением Кафельниковым.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Политика
В Белоруссии перечислили согласованные с Россией дорожные карты
Москва и Минск не согласовали восемь отраслевых "дорожных карт" на прошедших в Сочи переговорах, сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко.
Происшествия
Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео
Очевидцы сняли на видео извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
Опрос, проведенный сервисом в августе 2019 года, показал, что в течение предыдущих 12 месяцев зарплату не повысили 88% россиян.
Политика
Греция отказалась выдать Винника Франции и США
Афины отказались экстрадировать россиянина Александра Винника, задержанного в Греции в июле 2017 года, во Францию или Соединенные Штаты, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился в пятый раз
По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Функция напоминаний появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Происшествия
В Петербурге «заминировали» несколько судов, «Пулково» и Эрмитаж
В Петербурге анонимы снова начали рассылать письма с угрозами о минировании судов, больниц, аэропорта "Пулково" и Эрмитажа.
Экономика
Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи
«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
Общество
В Хабаровске опровергли данные о вызове губернатора на допрос
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала опровергла данные о том, что его вызывали на допрос.
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Здоровье
Главные правила питания долгожителей
Экономика
В России назвали причины неплатежей по кредитам
Как следует из опроса, который проводился во второй половине октября, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний, сообщает РИА «Новости».