Экономика

Амур.инфоАмур.инфоВ 2020 году в Амурской области подорожает газ

Планируется, что он будет подписан 13 декабря. Судя по проекту документа, плата за газ в регионе подорожает с 1 июля 2020 года. Как сообщало Амур.инфо, в октябре 2019 года правительство РФ установило индексы роста платы за ЖКХ в 2020 году для регионов России.
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Политика

Стала известна продолжительность нормандского саммита

Перед встречей в «нормандском формате» пройдут двусторонние переговоры между французским президентом Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, а также между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным в 17:00.
РБК 02:35
Общество

В России разработали стандарты на экологически чистые продукты

Эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.
РБК 01:56
Армия и оружие

Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол

Газета.Ru 01:37
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одессе выросло до 12

Lenta.ru 01:58
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru вчера в 23:23
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над секретным российским военным кораблем

Разведывательный самолет ВВС США пролетел над одним из наиболее секретных военных кораблей российского флота, который прямо сейчас находится в окрестностях Панамы.
Discover24 01:33
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Экономика

Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России

Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Народные новости вчера в 13:33
Происшествия

СМИ узнали об умершем у тела матери подростке с ДЦП в Удмуртии

Подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели умирал в одной квартирe co своей ранеe скончавшейся матерью.
Известия вчера в 19:39
Общество

Представительница ЮАР получила титул «Мисс Вселенная»

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:30
Футбол

Спартак — Ростов 1:4

Счет в матче «Спартак»-«Ростов», проходящем в Ростове, после первого тайма оказался 0:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону.
Московский Комсомолец вчера в 12:00
Энергетика

Инвесторы продолжают покупать российские акции

Российский рынок акций будет поддерживать сезон отсечек реестров под промежуточные дивиденды, говорят аналитики.
Finam.Ru 02:19
Происшествия

В Забайкалье наградят тех, кто помог пострадавшим в ДТП с автобусом

РИА Новости 01:48
Футбол

Радимов заявил, что зимой без «Спартака» будет скучно

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в Twitter пообщался с бывшим теннисистом Евгением Кафельниковым.
Спорт-Экспресс 02:37
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При

Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Мойка78 вчера в 06:21
Политика

В Белоруссии перечислили согласованные с Россией дорожные карты

Москва и Минск не согласовали восемь отраслевых "дорожных карт" на прошедших в Сочи переговорах, сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко.
РИА Новости вчера в 12:19
Происшествия

Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево

Lenta.ru 00:45
Происшествия

Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео

Очевидцы сняли на видео извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.
РИА Новости 01:09
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

Опрос, проведенный сервисом в августе 2019 года, показал, что в течение предыдущих 12 месяцев зарплату не повысили 88% россиян.
РБК вчера в 22:01
Политика

Греция отказалась выдать Винника Франции и США

Афины отказались экстрадировать россиянина Александра Винника, задержанного в Греции в июле 2017 года, во Францию или Соединенные Штаты, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
РИА Новости 01:32
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился в пятый раз

По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Lenta.ru 02:21
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Функция напоминаний появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
RT на русском 01:39
Происшествия

В Петербурге «заминировали» несколько судов, «Пулково» и Эрмитаж

В Петербурге анонимы снова начали рассылать письма с угрозами о минировании судов, больниц, аэропорта "Пулково" и Эрмитажа.
Интерфакс 02:19
Экономика

Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
РБК 01:01
Общество

В Хабаровске опровергли данные о вызове губернатора на допрос

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала опровергла данные о том, что его вызывали на допрос.
Газета.Ru 02:24
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру вчера в 10:58
Здоровье

Главные правила питания долгожителей

Соловей.Инфо вчера в 04:54
Экономика

В России назвали причины неплатежей по кредитам

Как следует из опроса, который проводился во второй половине октября, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний, сообщает РИА «Новости».
Росбалт 01:59
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Амурская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного федерального округа. Площадь территории - Значение не указано км². Население - 793194 чел. Область образована 20 октября 1932 года в составе Дальневосточного края. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1948 года была выделена в самостоятельную область.
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