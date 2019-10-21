Экономика

Piter.tvPiter.tvВ 2020 году в РФ могут поднять минимальные цены на водку и коньяк

Цены на водку в случае принятия закона вырастут до 230 рублей за пол-литра, стоимость 0,5 л. коньяка увеличится до 433 рублей, а бренди подорожает до 315 рублей. Отметим, что Минфин регулирует розничные цены на алкоголь с 2009 года в целях противодействия его контрафактному производству.
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с чего всё началось
Ранее 21 октября на федеральном портале
 проектов правовых актов был опубликован проект приказа Министерства финансов, согласно которому с 1 января 2020 года в стране может вырасти минимальная розничная цена на водку и коньяк.
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