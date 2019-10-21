Экономика
ToDay News UfaВ России могут вырасти цены на водку и коньяк
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на портал проектов правовых актов, минимальные цены на алкогольные напитки могут измениться следующим образом (за 0,5 литра): водка — с 215 до 230 рублей; коньяк — с 388 до 433 рублей; бренди — с 307 до 315 рублей.
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с чего всё началось
Ранее 21 октября на федеральном портале проектов правовых актов был опубликован проект приказа Министерства финансов, согласно которому с 1 января 2020 года в стране может вырасти минимальная розничная цена на водку и коньяк.Известиявчера в 16:04
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