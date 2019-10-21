с чего всё началось

Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк

Авто Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям С 21 октября каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка.

Политика Путин назначил нового главу СПЧ взамен Федотова Секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева назначили новым главой президентского Совета по правам человека, соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Политика Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Шоу-бизнес Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.

Финансы Курс валют сегодня: доллар и евро идут вниз В свою очередь, евро в понедельник на открытии подорожал на одну копейку по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,21 рубля.

Общество Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".

Происшествия На востоке Москвы горит крупный склад Складской комплекс загорелся вечером в понедельник на востоке Москвы.

Космос Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.

Политика Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram Выступая на Международном форуме "Открытые инновации" в Сколково, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил об отсутствии запрета на мессенджер Telegram в стране.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Политика Правительство Британии будет добиваться ратификации сделки по Brexit На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.

Политика Глава Пентагона прибыл в Саудовскую Аравию с необъявленным визитом Министр обороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию в понедельник, 21 октября, сообщает Reuters.

Здоровье Психиатр объяснил рост продаж психотропных препаратов в России Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович назвал причины возросшей популярности психотропных препаратов у россиян.

Общество Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».

Фигурное катание Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.

Общество Россия не вошла в рейтинг стран с лучшими пенсионными системами Эксперты международной консалтинговой компании Mercer и мельбурнского Центра финансовых исследований при Университете Монаша представили рейтинг пенсионных систем мира Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI).

Футбол Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч» Французское издание France Football опубликовало вторую пятерку претендентов на "Золотой мяч", передает "Чемпионат.com".